Tin hot thị trường ngày 7/8: Cạnh tranh không lành mạnh, Công ty Giao hàng nhanh (GHN) bị xử phạt

Tin hot thị trường ngày 7/8: Công ty Giao hàng nhanh bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh 200 triệu đồng do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Công ty còn bị buộc cải chính công khai thông tin này trên website https://ghn.vn. Trong quá trình điều tra, doanh nghiệp đã hợp tác, cung cấp thông tin và thực hiện biện pháp hạn chế hậu quả vi phạm. Đến nay, Ủy ban đã xử phạt bốn doanh nghiệp bưu chính về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018.

Cơ quan này khuyến cáo các doanh nghiệp bưu chính cần rà soát nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ; kiểm duyệt thông tin trên website, phương tiện truyền thông và tài liệu bán hàng, đảm bảo thông tin có cơ sở pháp lý, khoa học rõ ràng để ngăn ngừa, kiểm soát rủi ro vi phạm.

Tin hot thị trường ngày 7/8: Mỹ phẩm chứa thuốc diệt côn trùng, Bộ Y tế yêu cầu rà soát

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm để đảm bảo đúng quy định phân loại và công bố tính năng. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm, như mỹ phẩm chứa thành phần thuốc diệt côn trùng permethrin – thuộc nhóm pyrethroid, nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của WHO, hay sản phẩm ghi nhãn, hướng dẫn gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh, chỉ số chống nắng SPF không đúng hướng dẫn ASEAN.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi số tiếp nhận của các sản phẩm không đúng bản chất, công bố sai công dụng hoặc không được phân loại là mỹ phẩm; đồng thời phổ biến quy định về danh mục chất cấm, chất giới hạn nồng độ, chất bảo quản, chất lọc tia tử ngoại…

Các Sở Y tế phải yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ phân phối sản phẩm đạt chuẩn và xử lý nghiêm vi phạm, thu hồi – tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm không đảm bảo an toàn.



Tin hot thị trường ngày 7/8: Phát hiện hơn 4 tấn thịt heo thối từ 1 công ty và 1 hộ kinh doanh

Ngày 6/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an phát hiện và tiêu hủy hơn 4 tấn thịt heo, mỡ heo bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 5-8, Đội Quản lý thị trường số 4 cùng PC03 Công an tỉnh và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra hai cơ sở: hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm (tổ dân phố Tân Hòa) và Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Quang Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đều kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc, không dấu kiểm soát giết mổ, không giấy tờ hợp pháp. Số thịt trên được xác định có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và môi trường nên đã bị tiêu hủy.

Cơ quan chức năng dự kiến xử phạt bà Nguyễn Thị Tâm 19,5 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và không có giấy đăng ký hộ kinh doanh; Công ty Quang Vinh bị đề xuất phạt 69 triệu đồng do vi phạm về nguồn gốc và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin hot thị trường ngày 7/8: Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3015 về “Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu”, lần đầu tiên một loại quả của Việt Nam có quy trình kiểm soát chất lượng riêng.

Quy trình quy định toàn bộ yêu cầu về ATTP trong các khâu từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói đến xuất khẩu; đồng thời hướng dẫn việc đăng ký, thẩm định, chứng nhận ATTP cho các lô hàng xuất khẩu.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi sản xuất – xuất khẩu, kể cả thương nhân không trực tiếp chế biến nhưng đứng tên chủ hàng. Cơ quan được UBND tỉnh giao thẩm quyền sẽ kiểm tra, giám sát, chứng nhận ATTP cho cơ sở và lô hàng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Sầu riêng tươi xuất khẩu phải được sản xuất từ vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số, đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản, vận chuyển, phân loại, ghi nhãn và các chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu.