Tin hot thị trường ngày 9/8: Hàng nghìn con lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc nằm la liệt trong kho

Tin hot thị trường ngày 9/8: Phát hiện hàng nghìn con lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

Chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Lê Văn H. tại thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân. Ban đầu, việc kiểm tra gặp khó khăn do cơ sở không hợp tác, đến 17h30 lực lượng chức năng mới tiếp cận được bên trong.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang giết mổ, đóng gói lợn sữa; trong 4 kho đông lạnh chứa lượng lớn lợn quay và lợn sữa đóng gói trong bao ni lông, ước tính hàng nghìn con. Chủ cơ sở vắng mặt, bà Trần Thị T. (vợ ông H.) làm việc với đoàn nhưng không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Bà T. khai thu mua lợn từ nhiều nơi, giết mổ, bảo quản đông lạnh để phân phối tới TP.HCM, Đà Nẵng.

Tin hot thị trường ngày 9/8: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 300 tỷ đồng TPCP trong tháng 7

Tháng 7/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, huy động được 25.859,62 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành trong tháng gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 15 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 84% và 11%, tương đương 21.656 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng.

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,75%, 3,29%, 3,40% và 3,45%, tăng tương ứng 16, 11, 13 và 5 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 6.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm 31/7/2025 đạt 2.412.646 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 15.710 tỷ đồng/phiên, giảm 6,15% so với tháng trước. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó NĐTNN mua ròng 298 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 9/8: Phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu tại Hà Nội

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết vừa xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

Ngày 6/8, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hồng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây tại ngõ 9, đường Hồng Hà, phát hiện 199 hộp hồng táo CHIBI (hơn 250kg) có xuất xứ nước ngoài nhưng không hóa đơn, không đăng ký hộ kinh doanh. Toàn bộ hàng bị tạm giữ để xử lý.



Cùng ngày, Đội QLTT số 15 kiểm tra Công ty TNHH Đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY (Hoàng Mai), thu giữ 115 khẩu súng đồ chơi nhập ngoại không hóa đơn, không tem hợp quy, không bảo đảm an toàn. Doanh nghiệp bị phạt 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng.



Trước đó 31/7, Đội QLTT số 15 cũng phát hiện Thỏ Hồng shop (Tam Trinh) bày bán 340 bộ đồ chơi xếp hình nhập ngoại không giấy tờ, vi phạm quy định thương mại điện tử. Hộ kinh doanh bị phạt 18 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng.



QLTT Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



