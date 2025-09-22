Bán hàng online: Một cú click sai có thể trả giá hàng trăm triệu đồng

Cảnh báo này được đưa ra tại tọa đàm “Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật” do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức chiều 18/9/2025 tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của hơn 80 khách mời trực tiếp và gần 1.000 người tham gia trực tuyến, bao gồm nhiều nhà bán hàng, chuyên gia pháp lý, KOL/KOC và đại diện nền tảng.

Những lỗi phổ biến - cái bẫy vô hình của người bán online

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương), thực tế cho thấy nhiều người bán tham gia thương mại điện tử (TMĐT) chỉ coi đó là nghề tay trái, dẫn tới việc lơ là hoặc bỏ qua nghĩa vụ pháp lý. “Nhiều lỗi phổ biến của người bán online có thể bị xử phạt ở mức rất cao nếu không nắm rõ pháp luật. Có những lỗi tưởng chừng nhỏ nhưng mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Một trong những vi phạm đáng chú ý nhất là không xuất hóa đơn điện tử. Dù đã có quy định bắt buộc, nhiều cá nhân bán hàng vẫn chưa nhận thức được nghĩa vụ lập hóa đơn cho mỗi giao dịch. Việc chậm trễ hay né tránh hóa đơn không chỉ khiến người bán đối diện nguy cơ bị phạt mà còn gây khó khăn trong quản lý thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương).

Bên cạnh đó, tình trạng không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều cá nhân cho rằng doanh thu nhỏ thì “không đáng kể”, nhưng theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, mọi hoạt động kinh doanh có doanh thu đều phải kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra, lỗi thông tin hàng hóa không đầy đủ, niêm yết giá mập mờ hoặc quảng cáo quá sự thật cũng thường xuyên bị phát hiện. Trên môi trường số, chỉ một vài lời quảng cáo phóng đại hay hình ảnh minh họa sai sự thật cũng đủ khiến nhà bán hàng bị xử phạt và mất uy tín. Chưa kể, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái hoặc vi phạm bản quyền, dữ liệu cá nhân khách hàng cũng nằm trong nhóm rủi ro cao.

Theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong TMĐT có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Trong trường hợp nghiêm trọng, cơ quan quản lý có thể áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2 (Chi cục Thuế TMĐT – Cục Thuế).

Coi nhẹ nghĩa vụ pháp lý khiến người bán phải trả giá đắt hơn

Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng sự thiếu hiểu biết về luật của người bán xuất phát từ tâm lý “làm nhỏ thì không sao”. Tuy nhiên, chính tư duy ấy đang khiến họ rơi vào cái bẫy vô hình. “Các cơ quan quản lý ngày càng siết chặt hoạt động TMĐT, thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Do đó, việc coi nhẹ nghĩa vụ pháp lý chỉ khiến người bán phải trả giá đắt hơn”, một chuyên gia pháp lý tại tọa đàm phân tích.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam nhấn mạnh: “TikTok Shop cam kết đồng hành cùng người bán thông qua chuỗi đào tạo về pháp lý và thuế. Chúng tôi muốn người bán hiểu rõ, tuân thủ quy định để giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững trên nền tảng”.

Bên cạnh đào tạo, TikTok Shop hiện cũng áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ: cảnh cáo, gỡ sản phẩm vi phạm, khóa tính năng hoặc tài khoản. Người bán có quyền kháng nghị, nhưng rõ ràng, nếu không tuân thủ luật và quy định của nền tảng, việc kinh doanh lâu dài sẽ khó có cơ hội.

Rõ ràng, tuân thủ pháp luật chính là chìa khóa để kinh doanh bền vững. Người bán online cần thay đổi tư duy: không còn chuyện “làm nhỏ thì bỏ qua”, mà phải coi việc nắm luật, tuân luật là bước khởi đầu cho mọi hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2 (Chi cục Thuế TMĐT – Cục Thuế), nhấn mạnh trước khi bán hàng online, người kinh doanh cần xác định rõ sàn/nền tảng mình hoạt động có chức năng thanh toán hay không.

Nếu sàn có chức năng thanh toán thì sàn sẽ khấu trừ, thu và nộp thuế thay cho người bán. Người bán chỉ cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để việc khấu trừ đúng, tránh bị truy thu.

Nếu sàn không có chức năng thanh toán người bán phải tự kê khai và nộp thuế.

Tại tọa đàm, một nhà bán hàng đặt câu hỏi về việc làm tiếp thị liên kết trên hai kênh TikTok nhưng nhận hoa hồng chung vào một tài khoản. Ông Ninh giải thích: cơ quan thuế quản lý nghĩa vụ thuế theo mã số thuế, không dựa trên số tài khoản ngân hàng. Vì vậy, người bán phải tổng hợp toàn bộ thu nhập để kê khai theo mã số thuế cá nhân (mã định danh).

Ông Ninh cũng lưu ý, để tránh tình trạng bị truy thu như nhiều nhà tiếp thị liên kết hồi đầu năm 2024 (bị áp thuế theo diện làm công ăn lương), người làm tiếp thị liên kết cần đăng ký kinh doanh để được áp dụng mức thuế suất đúng quy định, khoảng 7% (gồm 5% VAT và 2% thuế TNCN).

Thực tế đã chứng minh, một cú click sai trong kinh doanh online có thể dẫn đến cái giá không hề nhỏ. Từ việc bỏ sót hóa đơn điện tử, đăng sai thông tin hàng hóa, cho tới vi phạm bản quyền hay bán hàng giả, tất cả đều tiềm ẩn mức phạt hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Trong thế giới số đầy cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro, tuân thủ pháp luật không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để tồn tại và phát triển. Như ông Nguyễn Hữu Tuấn đã nhấn mạnh: “Kinh doanh online lâu dài chỉ có thể bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ pháp luật”.

Bởi vậy, thay vì coi luật là gánh nặng, mỗi nhà bán hàng nên xem đó là hành trang không thể thiếu, để mỗi cú click không trở thành một cái giá đắt đỏ, mà là một bước tiến vững chắc trên con đường kinh doanh số.