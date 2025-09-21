Vượt bão thắt chặt chi tiêu: Cách marketer xoay chuyển tình thế

Từ “đánh trúng cảm xúc” sang “chứng minh giá trị”

Trong nhiều năm qua, storytelling - nghệ thuật kể chuyện thương hiệu được coi là vũ khí lợi hại trong marketing. Những câu chuyện giàu cảm xúc, gợi sự đồng cảm từng giúp nhiều thương hiệu lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, khách hàng muốn nhiều hơn những câu chuyện. Họ cần bằng chứng.

Minh bạch về nguồn gốc, nguyên liệu, quy trình sản xuất trở thành yếu tố sống còn. Người tiêu dùng không ngại chi thêm nếu sản phẩm được chứng nhận an toàn, thân thiện môi trường, có chính sách bảo hành rõ ràng. Thay vì chỉ quảng bá rằng sản phẩm “tốt cho sức khỏe”, doanh nghiệp cần chứng minh bằng dữ liệu khoa học, giấy tờ kiểm định, hoặc so sánh cụ thể với sản phẩm cùng loại.

Giá trị dài hạn cũng được đặt lên hàng đầu. Một chiếc máy lọc nước tiết kiệm điện, dễ bảo trì sẽ được ưa chuộng hơn so với sản phẩm rẻ nhưng tốn kém chi phí sử dụng. Người làm marketing vì thế phải thay đổi thông điệp: không chỉ nhấn mạnh sự tiện lợi trước mắt, mà còn làm nổi bật lợi ích lâu dài.

Tinh gọn thông điệp, tối ưu chi phí truyền thông

Ngân sách marketing đang chịu áp lực cắt giảm ở nhiều doanh nghiệp. Cách “đốt tiền” để phủ sóng diện rộng không còn phù hợp, thay vào đó là chiến lược tinh gọn: ít nhưng chất.

Một hướng đi hiệu quả là chọn kênh truyền thông ngách, nơi khách hàng mục tiêu thực sự hiện diện. Ví dụ, thay vì chi tiền khổng lồ cho quảng cáo trên truyền hình, nhiều thương hiệu đồ gia dụng đã chuyển sang hợp tác với các cộng đồng tiêu dùng trên mạng xã hội, nơi khách hàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Micro-influencer cũng ngày càng được ưa chuộng. Với lượng theo dõi vừa phải nhưng uy tín trong lĩnh vực cụ thể, họ tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với các đại sứ thương hiệu nổi tiếng nhưng xa cách. Chi phí thuê micro-influencer thấp hơn, nhưng độ tin cậy và khả năng kết nối lại cao.

Ngoài ra, thay vì chạy nhiều chiến dịch ồn ào, doanh nghiệp nên đầu tư một vài chiến dịch tập trung, nhấn mạnh vào tính hữu ích. Ví dụ, một thương hiệu thực phẩm có thể làm loạt nội dung hướng dẫn nấu ăn tiết kiệm, thay vì quảng bá chung chung. Điều này vừa giúp người tiêu dùng thấy được giá trị thực, vừa tạo thiện cảm bền vững.

Tạo “giá trị cộng thêm” thay vì chạy theo giảm giá

Giảm giá luôn hấp dẫn, nhưng trong giai đoạn thắt chặt chi tiêu, giảm giá tràn lan dễ dẫn đến hệ quả: thương hiệu mất uy tín, biên lợi nhuận sụt giảm, khách hàng hình thành thói quen chỉ mua khi có khuyến mãi. Vì vậy, bài toán là phải tạo ra “giá trị cộng thêm” thay vì đơn thuần hạ giá.

Một số giải pháp hiệu quả:

• Thiết kế combo hợp lý: thay vì giảm giá từng sản phẩm, gộp thành gói để vừa tăng giá trị đơn hàng, vừa tạo cảm giác lợi ích cho khách.

• Chương trình khách hàng thân thiết: tích điểm, tặng quà sinh nhật, quyền lợi độc quyền. Điều này không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn khuyến khích họ mua lặp lại.

• Gia tăng trải nghiệm dịch vụ: giao hàng nhanh, hậu mãi tận tâm, tư vấn cá nhân hóa - tất cả đều là giá trị vô hình nhưng khiến khách hàng cảm thấy “được quan tâm”.

Một ví dụ điển hình là các chuỗi siêu thị lớn: thay vì giảm giá sâu, họ tạo gói combo “bữa ăn gia đình 4 người” với mức giá hợp lý. Khách hàng không chỉ thấy tiết kiệm mà còn cảm nhận được sự chu đáo trong cách thương hiệu hiểu nhu cầu của mình.

Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa

Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp phải tối ưu từng đồng ngân sách. Công nghệ chính là chìa khóa.

Phân tích dữ liệu khách hàng bằng AI giúp marketer xác định chính xác ai là khách hàng tiềm năng, họ quan tâm gì, thói quen mua sắm ra sao. Nhờ vậy, quảng cáo được nhắm đúng đối tượng, giảm lãng phí.

Quản trị bán hàng đa kênh (omni-channel) cũng là xu hướng tất yếu. Khách hàng có thể xem sản phẩm trên mạng, mua tại cửa hàng, hoặc ngược lại. Doanh nghiệp cần đồng bộ thông tin sản phẩm, giá bán, chính sách hậu mãi trên tất cả kênh để đảm bảo trải nghiệm liền mạch.

Trong khâu chăm sóc khách hàng, chatbot và CRM giúp doanh nghiệp duy trì liên lạc, giải đáp nhanh, cá nhân hóa thông điệp. Thay vì thuê thêm nhân viên, doanh nghiệp có thể tự động hóa nhiều quy trình, vừa tiết kiệm chi phí, vừa duy trì dịch vụ 24/7.

Một số thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam đã ứng dụng livestream bán hàng kết hợp AI phân tích hành vi xem của khách. Nhờ đó, họ biết thời điểm nào nên tung khuyến mãi, sản phẩm nào cần được “push” để tăng khả năng chốt đơn.

Bài học từ các thương hiệu

Nhiều thương hiệu đồ uống, hàng tiêu dùng tại Việt Nam gặp khó khăn khi doanh số giảm do khách hàng thắt chặt chi tiêu. Thay vì chạy theo giảm giá, họ chọn cách tái cấu trúc thông điệp marketing.

Vinamilk đã có chiến lược chuyển đổi xanh bài bản, từ hệ thống trang trại đến truyền thông đại chúng. Các chiến lược marketing xanh được triển khai tại Doanh nghiệp như: 13 trang trại chuẩn Global GAP, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải, năng lượng mặt trời; Bao bì giấy thân thiện môi trường, truyền thông đậm tính giáo dục (hoạt hình, TVC, chương trình học đường); Khởi xướng chiến dịch “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”…

TH True Milk đã xây dựng thông điệp “sữa sạch, từ thiên nhiên”, công khai quy trình chăn nuôi và chứng nhận chất lượng, tạo niềm tin về sự an toàn. Thay vì quảng bá ồn ào, TH True Milk sản xuất nội dung dinh dưỡng hữu ích, hợp tác với bác sĩ, chuyên gia thay cho người nổi tiếng, vừa tiết kiệm chi phí vừa nâng cao uy tín. Đồng thời, ứng dụng đặt hàng trực tuyến và dịch vụ giao hàng nhanh giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng. Nhờ chiến lược này, dù thị trường cạnh tranh và chi tiêu thận trọng, TH True Milk vẫn giữ tăng trưởng ổn định.

Hay Unilever Việt Nam tập trung vào phát triển bền vững. Với chiến dịch "Hành động vì một Việt Nam Xanh" của Unilever đã phủ xanh 690.000 cây trên khắp Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời Unilever cam kết đến 2025 toàn bộ bao bì sản phẩm có thể tái chế và thu gom rác thải nhựa nhiều hơn lượng bao bì bán ra. Các sáng kiến “Clean Future” với sản phẩm thân thiện môi trường giúp thương hiệu tạo khác biệt, xây dựng niềm tin và giữ chân khách hàng.

Người tiêu dùng ngày càng thận trọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường đóng băng. Ngược lại, nó buộc ngành marketing phải trưởng thành hơn từ ồn ào sang tinh gọn, từ cảm xúc sang giá trị, từ quảng cáo sang chăm sóc trải nghiệm.

Doanh nghiệp nào biết tận dụng công nghệ, chứng minh giá trị thực và giữ khách hàng ở vị trí trung tâm sẽ không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Với các marketer, đây chính là thời điểm để khẳng định bản lĩnh: ít màu mè hơn, nhiều chân thành và dữ liệu hơn và đó mới là cách vượt khó thành công.