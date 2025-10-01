Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Đoàn kết, đổi mới và bứt phá mạnh mẽ

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của cán bộ, hội viên nông dân xã Phú Lương xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng xã Phú Lương trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Đàm Ngọc – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ đại hội đầu tiên, khẳng định đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Hội sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, mở ra giai đoạn phát triển mới, đoàn kết, đổi mới và bứt phá mạnh mẽ.

Ông Lê Đàm Ngọc – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phú Lương nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã khẳng định nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%, hộ cận nghèo 1,99%; nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” lan tỏa sâu rộng, mỗi năm có hàng nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bà Dương Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương trình bày báo cáo dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hà Thanh

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, như sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa hình thành nhiều mô hình công nghệ cao; đầu ra nông sản bấp bênh; một bộ phận nông dân chưa mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất.

Bà Vũ Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội cấp trên và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã nghe các tham luận tập trung vào việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định phương hướng xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Phú Lương trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Cùng với đó, chương trình hành động đã cụ thể hóa mục tiêu bằng các giải pháp trọng tâm như: Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng người nông dân văn minh, toàn diện, giàu lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân xã Phú Lương cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng mang tính đột phá. Tập trung phát triển tổ chức Hội vững mạnh, mỗi năm kết nạp thêm ít nhất 85 hội viên mới, đồng thời bảo đảm trên 95% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Hằng năm, Hội phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phấn đấu đến năm 2030 bồi dưỡng kiến thức cho trên 90% cán bộ Hội, chi hội trưởng và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hội cũng phấn đấu duy trì phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, với trên 60% hộ nông dân đăng ký và ít nhất 40% hộ đạt danh hiệu các cấp; giới thiệu từ 70 đến 80 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt, Hội sẽ phối hợp xây dựng ít nhất 5 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, hình thành từ 3 đến 5 tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển 3 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, đồng thời nâng tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 85% và bảo đảm hơn 80% hội viên được sử dụng nước sạch đạt chuẩn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Công Lệnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân xã Phú Lương đã đạt được. Đồng thời, ông nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục hạn chế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống và vị thế của người nông dân.

Ông Nguyễn Công Lệnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã công bố các quyết định của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên về nhân sự khóa I. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phú Lương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; Chủ tịch 01 đồng chí, Phó Chủ tịch 03 đồng chí. Trong đó, ông Lê Đàm Ngọc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương.

Đại hội cũng thông qua Quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên gồm 03 đồng chí, đại biểu dự khuyết 01 đồng chí.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phú Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.