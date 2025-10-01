Quảng Ninh: Tối ưu 2 tuyến du lịch thủy - bộ, thu hút hàng vạn du khách mỗi tháng

Thông tin từ Công ty CP Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai – Chi nhánh Quảng Ninh, đơn vị vận hành, đón tàu cho thấy, tuyến tàu biển Bắc Hải - Hạ Long hoạt động định kỳ 3 chuyến/tuần.

Từ tháng 11/2025, tuyến sẽ với các hành trình mới, mở rộng không gian trải nghiệm, kỳ vọng thu hút mạnh dòng khách tàu biển. Trước viễn cảnh trên, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng sản phẩm mở rộng từ Hạ Long – Hà Nội – Ninh Bình đến các tour dài ngày vào miền Trung, miền Nam.

Qua đó, thu hút dòng khách từ Trung Quốc có mức chi tiêu cao kéo dài thời gian du lịch tại Việt Nam. Ở chiều hướng ngược lại du khách Việt cũng có thêm sự lựa chọn hành trình sang trọng đến Bắc Hải, một trong 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc, trong 4 – 5 ngày, kết hợp nghỉ trên tàu và tham quan trên bờ.

Cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) được kỳ vọng kết nối giao thương, du lịch giữa 2 nước.

Ngoài ra, chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế đi tàu biển cập cảng Trung Quốc càng tạo lực đẩy mạnh mẽ, mở ra triển vọng biến tuyến Hạ Long – Bắc Hải

Bên cạnh tuyến du lịch tàu biển, trên bộ, tuyến đường qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) cũng dần trở thành một hướng đi mới. Hiện tại, mỗi ngày trung bình có khoảng 100 du khách Trung Quốc thông quan, các dịp nghỉ lễ, cao điểm tháng 8, 9 tăng mạnh gần 2.000 khách/ngày.

Trước những tín hiệu tích cực trên, chính quyền các cấp 2 nước đã có những sự chuẩn bị hạ tầng, chính sách tạo điều kiện phát triển du lịch. Tại tỉnh Quảng Ninh kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 18C sẽ được triển khai từ năm 2026.

Qua đó, tuyến du lịch sẽ được kết nối đồng bộ những điểm đến nổi bật như Trấn Động Trung, làng Rượu, cổ trấn Na Lương, bán đảo Giang Xuân (Phòng Thành) với Vườn hoa Cao Sơn, thác Khe Vằn (Hoành Mô).

Số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón trên 14,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt du khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2025, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, khách Trung Quốc chiếm một phần quan trọng. Vì vậy, từ cuối quý III/2025, Quảng Ninh đang đẩy nhanh các nỗ lực “hâm nóng” thị trường, mở ra cơ hội dài hạn trong việc đón nguồn khách quốc tế này.