Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1000 tỷ đồng tại Quảng Ninh
Thanh Tuyền
30/09/2025 12:08 PM (GMT+7)
Dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất ký hiệu OXH-01 thuộc khu đô thị ở các phường Cao Xanh và Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư khoảng 968 tỷ đồng.
Ngày 30/9, Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất ký hiệu OXH-01 thuộc khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm thuộc TP Hạ Long cũ (nay là phường Cao Xanh và Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).
Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 24/5/2025 và giao cho Lideco làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29/7/2025..
Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất ký hiệu OXH-01 có tổng diện tích đất sử dụng 1,5ha, với quy mô 1 tòa chung cao 19 tầng (bao gồm 2 tầng đế, 17 tầng khối tháp và tum kỹ thuật).
Dự án gồm 850 căn hộ, với diện tích từ 50-60m²/căn, phục vụ nhu cầu nhà ở của khoảng 3.400 người. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 968 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp để quản lý, vận hành, và bảo trì công trình theo đúng quy định pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất có ký hiệu OXH-01 thuộc dự án khu đô thị tại phường Cao Xanh và Hà Lầm là công trình đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được khởi công ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thể hiện sự kiên định với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Trong năm 2025, Quảng Ninh đã vượt 4% số căn hộ nhà ở xã hội theo kế hoạch của Chính phủ giao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn, Lideco sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng dự án nhà ở xã hội này đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng... Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cần bám sát tiến độ của dự án, đồng thời, giới thiệu và thu hút, lựa chọn đối tượng theo đúng quy định; tích hợp số hoá dữ liệu đất đai..
