Hơn 90 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sẽ được trưng bày tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Hoạt động trưng bày này nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị nông sản địa phương, đồng thời khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Thái Nguyên trên thị trường. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Đại hội.

Sẽ có hơn 90 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên được trưng bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hà Thanh

Theo kế hoạch, khu vực trưng bày có diện tích khoảng 180m², bố trí dọc theo cánh gà bên phải Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Thiết kế lấy hình ảnh đồi chè làm backdrop trung tâm, kết hợp trang trí bằng hoa, cây cảnh, bát trà… tạo không gian gần gũi, đậm bản sắc nông thôn Thái Nguyên.

Các sản phẩm được sắp xếp khoa học, hợp lý trên hệ thống kệ trưng bày nhiều tầng, bảo đảm tính thẩm mỹ và thuận tiện cho khách tham quan, trải nghiệm. Không gian cũng có mái che, bạt in hình ảnh nông nghiệp - nông dân - nông thôn, mang đến diện mạo hiện đại mà vẫn giữ nét truyền thống.

Danh mục trưng bày gồm 90 sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm sản phẩm về chè với nhiều sản phẩm nổi tiếng như Chè đinh, Thanh Hải Trà,Trà tôm nõn Hương Quê, Trà Shan tuyết Ngọc Thắng, Trà Đinh Tân Cương thượng hạng… hầu hết các sản phẩm đều đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao.

Sản phẩm Thanh Hải Trà của HTX Chè La Bằng là một trong những sản phẩm sẽ được trưng bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hà Thanh

Nhóm sản phẩm chế biến gồm miến dong Tài Hoan, nấm hương, mộc nhĩ, cơm cháy gạo lứt, tương Úc Kỳ, dầu lạc Đức Nam, gạo J02 Định Hóa, thịt lợn gác bếp, rượu mơ Asuka…

Nhóm sản phẩm tươi sống như ổi Linh Nham, bí thơm Ba Bể, nấm tươi Phú Gia, măng lục trúc MTQ, rau các loại…

Nhóm sản phẩm bảo vệ sức khỏe gồm tinh bột nghệ, trà giảo cổ lam, trà hoa vàng, đông trùng hạ thảo, mật ong hoa rừng, trà mướp đắng, các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax Nano Curcumin…

Các sản phẩm trưng bày được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn sản xuất an toàn, đáp ứng nhu cầu trưng bày và quảng bá.

Hoạt động trưng bày có sự phối hợp của nhiều đơn vị như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng tham gia giới thiệu sản phẩm. Mỗi đơn vị đảm trách một khu vực, trưng bày sản phẩm từ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hay thanh niên khởi nghiệp.

Ban Công tác nông dân MTTQ tỉnh Thái Nguyên giữ vai trò chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành chuẩn bị trang thiết bị, hàng hóa và trang trí tổng thể, bảo đảm không gian trưng bày đồng bộ với khánh tiết Đại hội.

Việc giới thiệu gần 100 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030 không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động bên lề, mà còn là cơ hội quảng bá nông sản Thái Nguyên tới đông đảo đại biểu, khách mời. Qua đó, khẳng định tiềm năng, thế mạnh và sự sáng tạo của nông dân địa phương trong sản xuất, chế biến, từ đó góp nâng tầm giá trị sản phẩm.

Hoạt động trưng bày hứa hẹn trở thành điểm nhấn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng đại biểu tham dự, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.