Mỹ mất thị trường xuất khẩu thịt bò ở Trung Quốc từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, một nước khác trúng đậm

Các lô hàng Mỹ trị giá khoảng 120 triệu USD mỗi tháng sang Trung Quốc đã sụt giảm mạnh sau khi Bắc Kinh hồi tháng Ba để cho phép hàng trăm giấy phép tại các cơ sở chế biến thịt của Mỹ hết hạn và ông Trump phát động cuộc chiến thuế ăn miếng trả miếng.

Các mặt hàng nông sản khác của Mỹ cũng chịu thiệt hại tại thị trường nhập khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới này. Riêng với đậu nành, nông dân Mỹ đã mất hàng tỷ USD doanh thu trong vụ thu hoạch hiện tại.

Xuất khẩu thịt bò Mỹ nói chung đã giảm vài năm gần đây do hạn hán làm co cụm đàn bò, giảm sản lượng và đẩy giá lên mức kỷ lục. Tuy nhiên, mức sụt giảm ở thị trường Trung Quốc đột ngột và nghiêm trọng hơn nhiều.

Giá trị thịt bò Mỹ xuất sang Trung Quốc tháng 7 chỉ còn 8,1 triệu USD và tháng 8 là 9,5 triệu USD, so với 118 triệu và 125 triệu USD cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu thương mại Trung Quốc.

Trong khi đó Úc “hốt bạc” - các lô hàng thịt bò Úc sang Trung Quốc tăng từ 140 triệu USD mỗi tháng trong hai năm trước tháng Ba lên 221 triệu USD tháng 7 và 226 triệu USD tháng 8.

Tổng cộng trong 5 tháng từ tháng 4 đến tháng 8, xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc giảm 388 triệu USD so với mức trung bình hai năm trước; trong khi Úc tăng thêm 313 triệu USD.

Brazil - nhà cung cấp thịt bò lớn nhất của Trung Quốc - cũng tăng xuất khẩu, nhưng Úc hưởng lợi nhiều nhất vì thịt bò nuôi bằng ngũ cốc của họ tương đồng với sản phẩm Mỹ. “Điều này tốt cho Úc” - nhà phân tích Matt Dalgleish (Episode 3) nhận định. “Nó đang nâng đỡ giá bò rất mạnh.”

Người phát ngôn Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ Joe Schuele cho biết đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington có thể chấm dứt tình trạng này. “Bế tắc thịt bò với Trung Quốc hầu như không liên quan tới thịt bò” - ông nói. “Nó vướng vào các vấn đề khác. Nếu hai bên tiến triển, chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được.”

Các lô hàng thịt bò Mỹ sang Trung Quốc từng tăng vọt năm 2020–2021 sau khi ông Trump nhiệm kỳ đầu ký thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Trung Quốc là thị trường trả giá cao cho các phần thịt ít được ưa chuộng ở Mỹ.

“Chúng tôi cần xuất khẩu các phần thịt ít người mua trong nước” - Schuele nói. “Chúng tôi đang mất đi áp lực tăng giá từ các đơn đặt hàng Trung Quốc”.

Dù có thỏa thuận thương mại, Mỹ sẽ mất vài năm mới giành lại thị phần, Dalgleish nhận định. Sản lượng thịt bò Úc đạt kỷ lục và giá rẻ hơn nhiều - tới mức không chỉ xuất sang Trung Quốc mà còn xuất lượng kỷ lục sang chính Mỹ. “Mỹ hiện không thể cạnh tranh” - ông nói.

Trong lúc đó, tất cả nhà cung cấp thịt bò cho Trung Quốc đều đối mặt nguy cơ từ cuộc điều tra nhập khẩu của Bắc Kinh nhằm xử lý tình trạng thừa nguồn cung trong nước, dự kiến kéo dài đến 26/11.