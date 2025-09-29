Người của ông Trump tại Fed đòi cắt giảm lãi suất sốc, thách thức Chủ tịch Powell
V.N (Theo Reuters)
29/09/2025 7:08 PM (GMT+7)
Stephen Miran - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới của ông Trump kêu gọi cắt lãi suất mạnh, cho rằng lãi suất “trung tính” đang giảm về gần 0.
Thống đốc Fed Stephen Miran cho rằng các kế hoạch kinh tế của Tổng thống Donald Trump sẽ nhanh chóng kéo giảm mức lãi suất “trung tính” – mức phù hợp với nền kinh tế khỏe mạnh.
Theo ông Miran, Fed đang mạo hiểm làm “gãy” thị trường lao động khi giữ lãi suất cao hơn nhiều so với mức trung tính mà ông cho là đang xuống gần 0.
Miran chỉ trích quyết định gần đây của Fed chỉ cắt 0,25 điểm phần trăm trong khi ông muốn cắt 0,5 điểm. Ông nói các đồng nghiệp “vẫn rất sợ lạm phát do thuế quan” thay vì tập trung vào chính sách biên giới và tài khóa có thể kéo giảm lãi suất trung tính.
Quan điểm này khác với cách nhiều nhà phân tích và ngân hàng trung ương khác nhìn nhận, khi họ ước tính lãi suất trung tính cao hơn Miran khoảng 1 điểm phần trăm.
Cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cũng đặt câu hỏi: nếu Fed thực sự đang quá “thắt” như Miran nghĩ, tại sao lạm phát chưa giảm nhanh hơn?
Miran, đang tạm nghỉ vị trí Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Trump, khẳng định sẵn sàng tiếp tục bỏ phiếu “bất đồng” để nêu quan điểm. Một số chuyên gia như Michael Feroli của J.P. Morgan đánh giá các lập luận của ông “chưa đầy đủ và khó thuyết phục”.
Ngoài việc coi nhẹ tác động thuế quan, Miran cho rằng lạm phát tiền thuê sẽ giảm nhờ chính sách siết nhập cư của Trump nhưng tính toán có thể đã “thổi phồng” tác động.
Ông lập luận lãi suất trung tính gần 0 đồng nghĩa lãi suất danh nghĩa phù hợp chỉ khoảng 2,0–2,5%, thấp hơn gần 2 điểm so với mức hiện tại 4,0–4,25%. Vì thế Fed nên cắt nhanh theo từng bước 0,5 điểm, vì ông tin lạm phát sẽ quay về mục tiêu 2% mà ít rủi ro.
Tuy nhiên, Chủ tịch Powell vẫn thận trọng, cho rằng cần dựa vào dữ liệu thực tế chứ không dự báo. Hiện lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 1 điểm phần trăm và tỷ lệ thất nghiệp 4,3% sát mức toàn dụng lao động, khiến đa số thành viên Fed chỉ dám cắt từng 0,25 điểm.
Một nghiên cứu mà Miran trích dẫn cảnh báo phi toàn cầu hóa và nhu cầu vốn từ AI có thể khiến lãi suất trung tính ở các nước phát triển tăng trở lại – trái với giả định của ông. Tùy cách chính sách của Trump diễn ra, lãi suất phù hợp của Fed có thể giảm xuống 1,69% hoặc duy trì quanh 2,76%.
“Nếu tôi đúng, chính sách tiền tệ cần thoát trạng thái hiện nay càng sớm càng tốt, vì càng giữ lâu thì rủi ro với nền kinh tế càng lớn,” Miran nói.
