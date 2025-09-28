Hàn Quốc sốc với yêu cầu của ông Trump trả trước khoản đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ
V.N (Theo Reuters)
28/09/2025 1:17 PM (GMT+7)
Hàn Quốc không thể trả trước 350 tỷ USD đầu tư vào Mỹ như Tổng thống Donald Trump đề xuất trong một thỏa thuận giảm thuế và đang tìm kiếm giải pháp thay thế, cố vấn tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm thứ Bảy.
Kể từ khi hai nhà lãnh đạo đồng minh bắt tay thỏa thuận hồi tháng 7 để hạ thuế nhập khẩu của Mỹ xuống 15% từ mức 25% mà ông Trump áp đặt trước đó, Hàn Quốc cho biết khoản 350 tỷ USD đầu tư sẽ được thực hiện dưới dạng các khoản vay, bảo lãnh cho vay cũng như góp vốn cổ phần.
Trong phát biểu tuần này, ông Trump nói Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản đầu tư “trả trước”, bất chấp lập luận của Seoul rằng khoản chi như vậy có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào khủng hoảng tài chính.
“Lập trường chúng tôi đang nói đến không phải một chiến thuật đàm phán, mà thực tế khách quan là chúng tôi không thể xử lý ở mức đó” - Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói trên kênh Channel A News. “Chúng tôi không thể trả 350 tỷ USD tiền mặt” - ông nói thêm.
Hàn Quốc, vốn cam kết 350 tỷ USD cho các dự án tại Mỹ hồi tháng 7, đã phản đối yêu cầu của Mỹ muốn kiểm soát khoản tiền này và các quan chức Hàn Quốc cho biết các cuộc đàm phán nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại đang rơi vào bế tắc.
Hôm thứ Năm, ông Trump ca ngợi số tiền mà ông nói là các mức thuế cao đang mang về cho Mỹ, nói: “Chúng ta có 550 tỷ USD từ Nhật Bản, 350 tỷ USD từ Hàn Quốc. Đó là trả trước.”
Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói với Reuters rằng nếu không có các biện pháp bảo đảm như hoán đổi tiền tệ, nền kinh tế Hàn Quốc – với dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD – sẽ rơi vào khủng hoảng nếu phải chi ra một khoản khổng lồ.
Ông Wi, cố vấn an ninh hàng đầu của ông Lee, nói rằng không ai có thể nghi ngờ lập trường của Hàn Quốc về tính khả thi của khoản tiền nếu phải trả ngay bằng tiền mặt.
“Chúng tôi đang thảo luận các phương án thay thế,” ông nói, đồng thời cho biết Seoul đang hướng tới hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc đăng cai vào tháng tới – nơi ông Trump dự kiến tham dự – để hoàn tất thỏa thuận thương mại với Washington.
Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?
Đã 81 tuổi, nhưng Chủ tịch Oracle kiêm tỷ phú Larry Ellison - một người tiên phong trong công nghệ cơ sở dữ liệu và là gương mặt trụ cột của Thung lũng Silicon suốt 5 thập kỷ - hiện đang ở đỉnh cao ảnh hưởng, tài sản và quyền lực chính trị.
Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh
8 tháng đầu năm, tín dụng cho vay nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) tại TP.HCM đạt 783.000 tỷ đồng (53,4%), tăng 7,4% so với cuối năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản.
ADB: Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), mặc dù có những thách thức lớn trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được kết quả nổi bật trong nửa đầu năm 2025.
Hàng không tiếp tục huỷ , đổi hướng nhiều chuyến bay vì thời tiết xấu
Do ảnh hưởng thời tiết xấu, hàng loạt chuyến bay của Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines) trong hôm nay đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác hoặc bay vòng chờ.
Nghị định 232 trước giờ G: Người dân bán vàng giữ ngoại tệ hay tăng tích trữ vàng?
Trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều diễn biến mới, câu hỏi được nhiều người quan tâm liệu có nên bán bớt vàng để giữ ngoại tệ chờ đợi luật mới phát huy tác dụng, hay tiếp tục tăng tích trữ vàng như kênh trú ẩn an toàn?
Trung Quốc đưa ra chương trình thị thực thu hút nhân tài, quyết liệt cạnh tranh với Mỹ
Chương trình thị thực mới của Trung Quốc nhắm tới nhân tài công nghệ quốc tế khởi động tuần này, được coi là động thái giúp Bắc Kinh củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Washington, trong bối cảnh chính sách visa mới của Mỹ khiến nhiều ứng viên tiềm năng phải tìm lựa chọn thay thế.
Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?
Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh
ADB: Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025
Hàng không tiếp tục huỷ , đổi hướng nhiều chuyến bay vì thời tiết xấu
Nghị định 232 trước giờ G: Người dân bán vàng giữ ngoại tệ hay tăng tích trữ vàng?
Trung Quốc đưa ra chương trình thị thực thu hút nhân tài, quyết liệt cạnh tranh với Mỹ
Chương trình thị thực mới của Trung Quốc nhắm tới nhân tài công nghệ quốc tế khởi động tuần này, được coi là động thái giúp Bắc Kinh củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Washington, trong bối cảnh chính sách visa mới của Mỹ khiến nhiều ứng viên tiềm năng phải tìm lựa chọn thay thế.