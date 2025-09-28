Hàn Quốc sốc với yêu cầu của ông Trump trả trước khoản đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm Washington và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 25/8.

Kể từ khi hai nhà lãnh đạo đồng minh bắt tay thỏa thuận hồi tháng 7 để hạ thuế nhập khẩu của Mỹ xuống 15% từ mức 25% mà ông Trump áp đặt trước đó, Hàn Quốc cho biết khoản 350 tỷ USD đầu tư sẽ được thực hiện dưới dạng các khoản vay, bảo lãnh cho vay cũng như góp vốn cổ phần.

Trong phát biểu tuần này, ông Trump nói Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản đầu tư “trả trước”, bất chấp lập luận của Seoul rằng khoản chi như vậy có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào khủng hoảng tài chính.

“Lập trường chúng tôi đang nói đến không phải một chiến thuật đàm phán, mà thực tế khách quan là chúng tôi không thể xử lý ở mức đó” - Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói trên kênh Channel A News. “Chúng tôi không thể trả 350 tỷ USD tiền mặt” - ông nói thêm.

Hàn Quốc, vốn cam kết 350 tỷ USD cho các dự án tại Mỹ hồi tháng 7, đã phản đối yêu cầu của Mỹ muốn kiểm soát khoản tiền này và các quan chức Hàn Quốc cho biết các cuộc đàm phán nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại đang rơi vào bế tắc.

Hôm thứ Năm, ông Trump ca ngợi số tiền mà ông nói là các mức thuế cao đang mang về cho Mỹ, nói: “Chúng ta có 550 tỷ USD từ Nhật Bản, 350 tỷ USD từ Hàn Quốc. Đó là trả trước.”

Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói với Reuters rằng nếu không có các biện pháp bảo đảm như hoán đổi tiền tệ, nền kinh tế Hàn Quốc – với dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD – sẽ rơi vào khủng hoảng nếu phải chi ra một khoản khổng lồ.

Ông Wi, cố vấn an ninh hàng đầu của ông Lee, nói rằng không ai có thể nghi ngờ lập trường của Hàn Quốc về tính khả thi của khoản tiền nếu phải trả ngay bằng tiền mặt.

“Chúng tôi đang thảo luận các phương án thay thế,” ông nói, đồng thời cho biết Seoul đang hướng tới hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc đăng cai vào tháng tới – nơi ông Trump dự kiến tham dự – để hoàn tất thỏa thuận thương mại với Washington.