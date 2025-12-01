GO! Thăng Long chính thức đi vào vận hành với diện mạo hoàn toàn mới

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết, sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long - vốn đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều gia đình ở Hà Nội và kể từ hôm nay chính thức được nâng cấp thành Trung tâm Thương mại GO! Thăng Long với một diện mạo hiện đại, văn minh hơn và trải nghiệm tiện ích hơn cho khách hàng.

“Sự chuyển đổi và nâng cấp này thể hiện cam kết lâu dài của Central Retail trong việc mang đến những chuẩn mực dịch vụ cao hơn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Nội”, ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Madam Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cùng lãnh đạo Tập đoàn Central Retail Việt Nam và các đại biểu thăm quan diện mạo mới của Trung tâm thương mại GO! Thăng Long.

Trung tâm thương mại GO! Thăng Long có tổng diện tích 35.180m2 với 3 tầng thương mại, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho cải tạo hơn 200 tỷ đồng; được xây dựng theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích bao gồm Mua sắm - Ăn uống - Học tập - Vui chơi - Phát triển bền vững, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với Đại siêu thị GO! và hơn 250 thương hiệu uy tín từ các ngành hàng, trong đó có những thương hiệu đã cùng đồng hành trung tâm thương mại hơn 20 năm qua cũng như các thương hiệu quốc tế và nội địa lần đầu tiên có mặt tại GO! như The Coffee House, Phúc Long, HighlandsGogi, Kichi Kichi, Dookki, Adidas, Lining, GEK, PNJ, Canifa, Gen Viet, Langfarm, KFC, KUBO, Jump Arena, Lotte Cinema…Cùng với việc xây dựng các chuỗi liên kết, thúc đẩy ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam, GO! Thăng Long đã và đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.000 lao động (bao gồm nhân viên Đại siêu thị GO!, Trung tâm thương mại và các nhà cung cấp).

Phát biểu tại Lễ khai trương ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, hiện Central là một trong ba tập đoàn bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 40 Trung tâm thương mại lớn và khoảng 13 siêu thị mini, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá rất cao nỗ lực không ngừng của tập đoàn Central trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, hơn bao giờ hết, Chính phủ Việt Nam đang quan tâm đặc biệt tới thị trường nội địa với 106 triệu người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn định hướng thói quen tiêu dùng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế. Vì vậy, hạ tầng thương mại hiện đại được xem là một trụ cột chiến lược, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng vừa ban hành.

Bộ Công Thương cũng sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng, ví dụ như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều mô hình trung tâm thương mại hiện đại hơn nữa, giống như hệ thống mà Central đã phát triển, để đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bán lẻ Việt Nam. Lễ khai trương GO! Thăng Long hôm nay không chỉ là một sự kiện quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi mong rằng Central Retail sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển bền vững thị trường bán lẻ Việt Nam, đồng thời chú trọng tới việc tiêu thụ hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng thương mại vẫn còn hạn chế”, ông Trần Hữu Linh nói.

GO! Thăng Long đã bố trí một khu vực quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP nổi tiếng đến từ khắp các địa phương trên cả nước.

Cũng chia sẻ tại Lễ khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho hay, sự kiện khai trương hôm nay diễn ra đúng vào thời điểm Thủ đô đang triển khai “Chiến dịch 45 ngày đêm”, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng và dịch vụ - thương mại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Ngành Công Thương Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó có mở rộng hệ thống bán lẻ, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ các kênh phân phối hiện đại tham gia sâu vào phát triển thị trường.

“Việc GO! Thăng Long đi vào hoạt động đúng thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng thêm năng lực phục vụ người dân và thúc đẩy dòng chảy hàng hóa trong dịp cao điểm cuối năm”, ông Nguyễn Thế Hiệp cho hay.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Với diện mạo hiện đại, văn minh hơn nhằm hướng đến trải nghiệm khách hàng toàn diện và thân thiện, GO! Thăng Long đã bổ sung và nâng cấp hàng loạt dịch vụ miễn phí vượt trội như: Bãi gửi xe miễn phí 3 giờ, giúp khách hàng thoải mái tận hưởng thời gian mua sắm và vui chơi mà không lo lắng về chi phí đỗ xe; Dịch vụ gửi đồ miễn phí, mang lại sự tiện lợi tối đa khi di chuyển trong trung tâm thương mại; Phòng thay tã/Chăm sóc cho Mẹ và Bé được thiết kế riêng tư, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, hỗ trợ các gia đình có con nhỏ; Phòng vệ sinh và Lối đi dành cho Người khuyết tật: Đảm bảo khả năng tiếp cận và trải nghiệm thuận tiện.

Đặc biệt, nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước, tại tầng 2 của Trung tâm thương mại - khu vực hoạt động của siêu thị GO! Thăng Long đã bố trí một khu vực quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP nổi tiếng đến từ khắp các địa phương trên cả nước; tạo điều kiện để người dân Thủ đô mua sắm các mặt hàng đặc sản, chuẩn bị dịp lễ Tết sắp tới.



Nhân dịp khai trương, nhằm đóng góp cho cộng đồng địa phương nơi GO! Thăng Long đang hoạt động, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã công bố khoản tài trợ hàng nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Hà Nội.