Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt kho củ cải, canh bầu nấu tôm
Hương Phố
01/12/2025 2:09 PM (GMT+7)
Một mâm cơm thanh đạm mà đúng “chất” miền Trung gồm thịt kho củ cải mềm ngọt, thấm vị; cải thìa xào hành xanh giòn; canh bầu nấu tôm dịu mát và ổi tráng miệng. Cách nấu đơn giản, nguyên liệu bình dân, hoàn thiện trong 35–40 phút, ngân sách khoảng 120.000 đồng/4 người.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Thịt kho củ cải – 70.000 đồng
3. Cải thìa xào hành – 10.000 đồng
4. Canh bầu nấu tôm – 10.000 đồng
5. Tráng miệng ổi – 10.000 đồng
6. Gia vị chung – 10.0 đồng
Cách thực hiện
Sơ chế
Thịt rửa sạch, cắt miếng vừa ăn; ướp với 1 thìa mắm + 1 thìa đường + tiêu + hành tỏi băm.
Củ cải gọt vỏ, cắt khoanh dày 1–1,5cm.
Cải thìa tách bẹ, rửa, để ráo; hành lá thái nhỏ.
Bầu gọt vỏ, bỏ ruột, cắt lát; tôm rửa sạch, băm sơ hoặc để nguyên tuỳ thích.
Ổi rửa sạch, bổ cau để tráng miệng.
1. Thịt kho củ cải
Phi thơm hành tím, cho thịt vào xào săn 2–3 phút.
Cho nước màu (hoặc thắng đường) vào, đảo đều.
Đổ khoảng 300ml nước sôi, kho lửa vừa 10 phút.
Cho củ cải vào, kho thêm 8–10 phút đến khi củ cải trong, mềm vừa, nước sánh.
Nêm lại mắm – đường – tiêu cho hài hòa.
2. Cải thìa xào hành
Chảo nóng, cho chút dầu, phi thơm phần gốc hành.
Cho cải thìa vào xào lửa lớn, nêm nhúm muối + 1 ít mắm cho dậy mùi.
Xào 3–4 phút, rau vừa chín tới; rắc hành lá.
3. Canh bầu nấu tôm
Phi hành, cho tôm vào xào thơm 1 phút.
Đổ 1–1,2 lít nước sôi, nêm nhạt.
Cho bầu vào, nấu 3–4 phút đến khi bầu trong.
Nêm mắm nhẹ, rắc hành lá; không nấu quá lâu để bầu không nát.
4.Ổi tráng miệng: Chọn loại quà tươi, giòn, ngọt.
Mẹo nhỏ giữ chi tiêu trong mức 120 nghìn đồng
• Thịt kho ngon nhất khi chỉ kho với nước sôi, không cho nước lã để nước trong, không tanh.
• Củ cải nên chọn loại già vừa, cứng tay, kho sẽ ngọt nước.
• Xào cải thìa ở lửa lớn, nhanh tay để rau xanh, không bị chảy nước.
• Canh bầu nêm nhạt, tránh mặn vì bầu hút gia vị rất nhanh.
Trong khoảng 120 nghìn đồng, mâm cơm gồm thịt kho củ cải, cải thìa xào hành, canh bầu nấu tôm là lựa chọn hoàn hảo cho ngày muốn ăn nhẹ mà vẫn đủ chất. Chỉ cần kho thịt đúng lửa, xào cải lửa lớn, nấu bầu chín tới, bạn sẽ có một bữa tối vừa tiết kiệm vừa thơm lành, đúng phong vị miền Trung giản dị.
