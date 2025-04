Chính quyền ‘bắt tay’ doanh nghiệp đưa nhãn lồng, nông sản Hưng Yên vào siêu thị

Ngày 15/4, tại TP.Hưng Yên diễn ra Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu TP.Hưng Yên, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND TP.Hưng Yên) phối hợp với tập đoàn Central Retail Việt Nam, siêu thị GO! Hưng Yên tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.Hưng Yên.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), Chủ thể OCOP, Hộ kinh doanh, Làng nghề… đến từ các Huyện, Thị xã, TP.Hưng Yên tham dự. Trong đó tiêu biểu như: Công ty cổ phẩn rau, củ, quả Nhật Việt, Công ty TNHH Lai Hoài, HTX sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, HTX Tiên Châu Phố Hiến, HTX sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, HTX Nông nghiệp Ngũ Phúc, Nông nghiệp Quyết Tiến, HTX Nông nghiệp Thắng Lợi, HTX Nông nghiệp Minh Tiến, Làng nghề Hương thôn cao...

Sản phẩm mật ong hoa nhãn, long nhãn của tỉnh Hưng Yên có nhiều cơ hội được bày bán trong kênh bán lẻ hiện đại của Central Retail Việt Nam. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Tại sự kiện, các đơn vị cung ứng hàng hóa của tỉnh Hưng Yên đã có dịp tìm hiểu về hệ thống phân phối của Central Retail trên toàn quốc; tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục, quy trình thu mua hàng hóa của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vào siêu thị GO! Hưng Yên.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã tham gia kết nối trực tiếp và được các cán bộ thu mua của Central Retail Việt Nam chia sẻ thông tin, cập nhật xu hướng tiêu dùng ở kênh bán lẻ hiện đại, từ đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Thực hiện cam kết của Central Retail Việt Nam trên hành trình triển khai chiến lược “Better for Vietnam” – tốt hơn cho Việt Nam, cũng như chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa để chuẩn bị cho khai trương GO! Hưng Yên, chúng tôi đã cử đội ngũ thu mua nhiều kinh nghiệm đến từ ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và hàng tươi sống (Fresh) để kết nối cung cầu đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng, sau sự kiện, sẽ có nhiều hàng hóa của tỉnh Hưng Yên được đưa vào cung cấp cho siêu thị GO! Hưng Yên, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân Hưng Yên và vùng lân cận”.

Ban lãnh đạo Central Retail tìm hiểu các đặc sản của tỉnh Hưng Yên giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! Hưng Yên (GO! Hưng Yên) dự kiến khai trương trong tháng 7/2025, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận, thông qua việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu TP.Hưng Yên.

Mới đây, GO! Hưng Yên đã tổ chức thành công Ngày hội tuyển dụng, qua đó đã tuyển dụng được hơn 100 lao động mới, trong đó đặc biệt 100% lao động là người dân đia phương.

Central Retail kỳ vọng, GO! Hưng Yên chính thức đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển ngành thương mại, dịch vụ tại địa phương thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh; đồng thời các sản OCOP của tỉnh Hưng Yên có cơ hội được phân phối ở đại siêu thị GO! Hưng Yên và mở rộng ra hệ thống siêu thị GO!, Tops Market trên toàn quốc.



Đại diện bộ phận thu mua của Central Retail trao đổi thông tin, kết nối với các nhà cung cấp Hưng Yên. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Trung tâm thương mại và Đại siêu thị GO! Hưng Yên (GO! Hưng Yên) đã được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2024 tại số 204 Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

GO! Hưng Yên có tổng diện tích gần 16.000 m2 với 2 tầng thương mại, được xây dựng với mô hình đa tiện ích nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các dịch vụ và tiện ích từ các thương hiệu đến từ trong và ngoài nước, được dự kiến như: Các Thương hiệu từ Central Retail Việt Nam: Đại siêu thị GO! chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm với diện tích hơn 3.000 m2 kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa với tiêu chí giá luôn rẻ phù hợp cho mọi nhà; khu vui chơi trẻ em Kubo hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng một khu phức hợp mua sắm với các trải nghiệm thú vị, đáp ứng nhu cầu của hầu hết các khách hàng, từ giới trẻ đến các hộ gia đình; Khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống đa dạng; Khu vui chơi giải trí; Các nhãn hiệu thời trang…

Theo kế hoạch, GO! Hưng Yên sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào tháng 7 tới đây, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình, và cho cộng đồng địa phương.