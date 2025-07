Báo nước ngoài ca ngợi TP.HCM là thiên đường mua sắm sành điệu khiến các tín đồ thời trang mê mệt

TP.HCM – điểm đến mua sắm thời trang mới nổi

Khi nói đến thời trang độc đáo và giá cả phải chăng tại Đông Nam Á, nhiều người nghĩ ngay đến Bangkok hay Kuala Lumpur. Nhưng giờ đây, TP.HCM đang dần trở thành "tâm điểm mới" cho những tín đồ thời trang, đặc biệt là giới trẻ yêu thích phong cách cá tính, phá cách và đậm dấu ấn cá nhân, CNA viết.

Trên TikTok, Red Note và Instagram, các fashionista đang khoe chiến lợi phẩm mua sắm từ TP.HCM, kết hợp giữa đồ second-hand được chọn lọc kỹ lưỡng và các thiết kế handmade từ nhiều thương hiệu nội địa Việt Nam, theo CNA.

Các local brand tại đây cân bằng hoàn hảo giữa phong cách táo bạo, độc quyền mà bạn khó tìm thấy ở nơi khác, với giá cả dễ chịu – hầu hết các món đồ chỉ trong tầm vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Một số mẫu còn được các ngôi sao K-pop như Lisa và Jennie của Blackpink diện – đủ thấy sức hút của thời trang nội địa Việt Nam đang lan rộng khắp châu Á.

Một số thương hiệu thời trang ở TP.HCM tín đồ thời trang nhất định phải ghé

CNA đã liệt kê 7 thương hiệu thời trang nổi bật tại TP.HCM mà các tín đồ thời trang được khuyên nhất định phải ghé qua:

1. LSoul

Phong cách gợi cảm, mạnh mẽ và đậm chất nữ quyền – LSoul nổi bật với các thiết kế corset định hình dáng, váy mini xoè chất da, boots cao cổ… từng được Jennie (Blackpink) và IU diện.

2. Jubin Studio

Romantic, nhẹ nhàng và bay bổng, nếu bạn yêu váy bèo, màu pastel, chất liệu ren và voan thì đây là thiên đường dành cho bạn.

3. Viery Studios

Cá tính, táo bạo và có phần "nổi loạn", Viery là sự kết hợp giữa nội y và streetwear, hoàn hảo cho những buổi hẹn hò đêm hay tiệc tùng cuối tuần.

4. She by Shi

Đơn giản mà chất – từ áo baby tee, hoodie in chữ, đến đầm đỏ lộng lẫy, She by Shi thích hợp cho cả những ngày chill hay cần "bật mood" đặc biệt.

5. Waa Studios

Tối giản nhưng không nhàm chán, các mẫu túi xách, dép da trung tính của Waa mang tính unisex, tinh tế và dễ phối.

6. Aesir Studios

Nếu bạn thích punk, metallic, áo sơ mi tartan và tuyên ngôn “black is the new black”, thì đây là brand sinh ra dành cho bạn.

7. Fanci Club

Nữ tính, quyến rũ và đậm chất sân khấu, Fanci Club là điểm dừng chân cho những cô nàng yêu corset, nơ to, hoa văn hoa và vải sheer.

CNA cũng liệt kê 3 tiệm đồ second-hand chất nhất TP.HCM:

1. Angel Thriftshop

Phong cách Vibes Y2K nổi loạn, style boho cổ điển và cá tính với áo khoác lông, váy cargo và boots đế cao ở đây đặc biệt phù hợp với những ai đang lên đồ đi lễ hội.

2. Deeritage

Tiệm phụ kiện vintage như bước ra từ hộp trang sức cổ điển với: nhẫn, lắc, đồng hồ, trâm cài và cả giày dép để phối đồ thật hoàn hảo.

3. Vintage Hearts

Fan của áo hai dây hoa nhí, váy xếp tầng và thời trang thời Disney Channel 2000s không thể bỏ qua.

Theo CNA, TP.HCM đang lặng lẽ chuyển mình thành thủ đô thời trang trẻ châu Á, nơi bạn có thể tìm thấy những món đồ “độc nhất vô nhị” với giá không quá đau ví. Hãy sẵn sàng dành ít nhất một buổi trong chuyến đi tới Việt Nam chỉ để... mua sắm!