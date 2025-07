Cơn sốt mua game trên Roblox đang biến các thiếu niên thành triệu phú

Vào tháng 3, công ty Do Big Studios - công ty sở hữu nhiều tựa game Roblox và từng hỗ trợ phát triển Blue Lock: Rivals - đã mua lại trò chơi với mức giá hơn 3 triệu USD, đem lại khoản thu nhập khổng lồ cho nhà phát triển tuổi teen.

Roblox khởi đầu là nền tảng sáng tạo game cho giới trẻ và nay có gần 100 triệu người dùng mỗi ngày. Giờ đây, ngày càng nhiều nhà sáng tạo trẻ kiếm tiền từ việc bán lại quyền sở hữu hoặc quyền khai thác trò chơi mà họ phát triển trên Roblox cho các công ty, với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.

Sự chuyển biến này được thúc đẩy bởi chính sách mới của Roblox từ tháng 12/2024, cho phép chuyển quyền sở hữu game dễ dàng hơn - điều trước đây bị cấm theo điều khoản dịch vụ.

Do Big cũng đã mua lại các tựa game đình đám khác, trong đó có Grow a Garden - game hiện phổ biến nhất trên Roblox, với kỷ lục hơn 21 triệu người chơi đồng thời vào tháng 6, vượt cả Fortnite của Epic Games. Trước đó, game này được một nhà phát triển teen ẩn danh bán cho công ty Splitting Point.

Ngoài Do Big, nhiều công ty khác cũng đổ tiền vào mua lại game Roblox. Voldex - công ty đứng sau các thương vụ như Driving Empire và Ultimate Football - đã mua lại game Brookhaven RP vào tháng 2. CEO Voldex cho biết các thương vụ này có giá trị “cao hơn” cả thương vụ 100 triệu USD mua lại Welcome to Bloxburg năm 2022.

Theo Roblox, 10 nhà phát triển hàng đầu đã kiếm trung bình 36 triệu USD mỗi người trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3. Công ty có thể chi hơn 1 tỷ USD cho nhà sáng tạo trong năm nay. CEO Roblox từng dự đoán rằng đến năm 2028, sẽ có một nhà phát triển Roblox được định giá 1 tỷ USD.

Các thương vụ thường được thương lượng qua Discord. Một số nhà phát triển tuổi teen giấu tên đã kiếm hàng trăm nghìn USD. Các luật sư công nghệ cho biết họ đang chứng kiến làn sóng các vụ mua bán Roblox chưa từng thấy.

Voldex thường gán đội ngũ lập trình viên cùng hợp tác với người sáng tạo gốc để cải thiện trò chơi và giữ cộng đồng ổn định. Tuy nhiên, các trò chơi Roblox rất dễ “thất sủng” nếu thị hiếu của trẻ thay đổi. Do đó, nhiều nhà sáng tạo chọn bán trò chơi với giá bằng 1-2 tháng doanh thu, thay vì giữ lâu dài.

CEO Voldex nhận định: “Roblox rất tư bản - và họ muốn nhà sáng tạo cũng thành công về kinh tế”.