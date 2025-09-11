Một năm đồng hành cùng VF 6, người dùng “nghiện” xe điện, không muốn quay lại xe xăng

Khánh An

11/09/2025 2:44 PM (GMT+7)

Sau khi đánh giá nhiều lựa chọn cả xăng và điện, anh Phúc Sơn (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) quyết định tậu VinFast VF 6 vì ưng thiết kế và cảm giác lái vượt xa xe xăng. Sau 1 năm, anh khẳng định đó là quyết định sáng suốt và bản thân anh đã… nghiện xe điện.

Gắn bó với chiếc Hyundai Getz sau nhiều năm, anh Phúc Sơn quyết định nâng cấp xe. Với vai trò là công cụ di chuyển hàng ngày, những tiêu chí ưu tiên anh đặt ra cho chiếc xe cần mua là chất lượng ổn định, chi phí sử dụng tiết kiệm.

“VF 6 là một trong các lựa chọn. Sau khi suy xét các khía cạnh, lái thử qua nhiều dòng, tôi thấy ưng mẫu xe VinFast nhất”, anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, thiết kế của VF 6 có sự chỉn chu và khá bắt mắt. Khi ngồi vào bên trong, chiếc xe điện của VinFast cho cảm giác rộng rãi hơn các dòng xe khác. Anh cho rằng với chi phí dưới 750 triệu đồng, nội thất của VF 6 là ổn trong tầm giá. Ngoài ra, anh cũng đánh giá cao trải nghiệm lái với mẫu B-SUV này.

“Cảm giác lái của VF 6 vượt trội hơn hẳn các mẫu xe chạy xăng. Động cơ điện có phản ứng nhanh, vượt xe cảm giác rất tự tin và an toàn”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Phúc Sơn bên chiếc VF 6 của mình.

Cụ thể, VinFast VF 6 được trang bị động cơ điện với sức mạnh 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm ở bản Plus. Những thông số này cao hơn nhiều các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta… Hơn nữa, trong khi động cơ đốt trong cần ngưỡng vòng tua nhất định mới đạt sức mạnh và lực kéo cao nhất, xe điện gần như đạt hiệu suất tức thì. Đây là điểm mấu chốt tạo nên gia tốc nổi trội của xe điện và gia tăng cảm xúc sau tay lái.

Anh Sơn nói rằng, sử dụng xe điện, sẽ tự biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch lộ trình di chuyển từ trước, và người dùng có thể thoải mái với việc sạc pin. Chưa kể, với hệ thống trạm sạc rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn của V-Green, anh hầu như không thấy bất tiện.

“Tôi được sạc xe miễn phí tới hết tháng 6/2027. Các hãng khác bán xe đâu có chính sách như VinFast, trạm sạc công cộng cũng không. Lựa chọn VF 6 cũng là cách tôi ủng hộ hàng Việt Nam, chưa kể hậu mãi của VinFast chăm sóc khách hàng rất tốt”, vị khách hàng cho biết thêm.

Theo anh Sơn, anh hiện sạc pin cho VF 6 hoàn toàn ở các trạm sạc công cộng. Nếu không tính các khoản bảo dưỡng định kỳ, chi phí vận hành của xe gần như bằng 0. Trước đây, với chiếc Getz, dù đi lại ít, chủ yếu di chuyển trong thành phố, mỗi tháng anh vẫn phải bỏ ra một khoản kha khá tiền xăng.

Tầm hoạt động lên tới 460 km sau mỗi lần sạc của VF 6 (bản Plus) theo anh cũng tạo sự linh hoạt khi di chuyển nội đô hay đường dài.

Sau khoảng một năm đồng hành cùng VinFast VF 6, anh Sơn thừa nhận “nghiện” xe điện và không có ý định trở lại với xe xăng. Bởi đơn giản, những ưu điểm của xe điện vượt xa xe dùng động cơ đốt trong truyền thống.

Nhờ thiết kế hợp gu số đông, khả năng vận hành mạnh mẽ của động cơ điện và loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, VinFast VF 6 đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của khách Việt thay cho xe xăng, dầu truyền thống. Hết tháng 7/2025, VF 6 bán ra gần 10.500 xe, là mẫu xe ăn khách nhất ở phân khúc xe gầm cao cỡ B. Đây cũng là minh chứng cho sức hút của mẫu SUV điện này.

Khách hàng mua VF 6 vào thời điểm hiện tại được giảm 4% vào giá niêm yết, ưu đãi tới 15 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện và tặng thêm 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chính sách ưu đãi, khách hàng liên hệ đại lý VinFast hoặc truy cập website vinfastauto.com.

