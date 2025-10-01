Ông chủ Oracle và con trai đạt tới đỉnh cao tài sản và quyền lực thế nào?

Hai cha con tỷ phú Larry và David Ellison. Ảnh: Hollywood Reporter.

Larry Ellison đang dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư mua và quản lý phần lớn tài sản của TikTok tại Mỹ, theo sắc lệnh Tổng thống Donald Trump ký hôm 25/9.

Ellison cũng đang hậu thuẫn tham vọng khổng lồ của con trai David nhằm trở thành một trong những ông trùm truyền thông hàng đầu nước Mỹ.

Và đầu tháng này, Ellison từng trong một thời gian vài tiếng đồng hồ đã vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, khi cổ phiếu Oracle bùng nổ nhờ kỳ vọng lớn vào mảng kinh doanh AI.

Ellison đang củng cố vị thế là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới kinh doanh. Một phần lớn của sự chuyển mình này đến từ mối quan hệ với ông Trump.

Giống nhiều người ở Silicon Valley, quan điểm chính trị của Ellison đã thay đổi – từ một đảng viên Dân chủ ngưỡng mộ cựu Tổng thống Bill Clinton, thành nhà tài trợ kín tiếng cho đảng Cộng hòa, rồi công khai đứng cạnh ông Trump tại Nhà Trắng.

“Điều thú vị nhất là cách Larry Ellison từ một người tài trợ siêu PAC thầm lặng lại trở thành nhân vật năng động và cất tiếng nói rõ rệt trong phong trào bảo thủ” - Terry Sullivan, người từng điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 của Marco Rubio mà Ellison ủng hộ - nói với CNN.

Chuyển hướng về ông Trump

Cho tới gần đây, Ellison chưa từng được coi là một tỷ phú thiên về chính trị - ông từng đóng góp cho cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa. Nhưng những năm gần đây điều đó đã thay đổi (Ellison từ chối bình luận thông qua người phát ngôn Oracle).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với chương trình Fox Business, Ellison cho biết ông coi chính trị của mình là một phần của "tầng lớp trung lưu vô tư lự. Kiểu trung lưu nhàm chán, vô tư lự", trích dẫn những người khác mà ông tin là trung dung như Clinton, Rubio, Thượng nghị sĩ Mitt Romney và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Năm 2020, Ellison tổ chức một buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump tại một trong những bất động sản của mình, dù khẳng định với Forbes rằng ông không trực tiếp tham dự.

Ông cũng tham gia một nhóm cố vấn của Nhà Trắng nhằm vực dậy kinh tế Mỹ trong đại dịch COVID-19. “Tôi không nghĩ (Trump) là ác quỷ - tôi ủng hộ ông ấy và muốn ông ấy thành công,” Ellison nói với Forbes khi đó.

Đến tháng 9/2020, Oracle trở thành đối tác kinh doanh của TikTok tại Mỹ để đáp ứng quan ngại an ninh quốc gia của chính quyền Trump. Ông Trump từng ủng hộ nỗ lực Oracle mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cùng Walmart - thương vụ sau đó thất bại. “Tôi nghĩ Oracle là công ty tuyệt vời và chủ của nó là một người tuyệt vời” - ông Trump nói khi đó.

Dù thân thiện với ông Trump, Ellison lại chuyển sự ủng hộ sang Thượng nghị sĩ Tim Scott trong vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024, rót hàng chục triệu USD vào siêu PAC của Scott và xuất hiện trong lễ khởi động chiến dịch. Song ông không tiếp tục rót thêm sau khi Scott không tạo được đà tranh cử. Có tin Ellison thậm chí đã vận động ông Trump chọn Thượng nghị sĩ Scott làm phó tổng thống.

Cũng trong giai đoạn đó, Ellison ủng hộ và đầu tư 1 tỷ USD cho bạn thân Elon Musk trong thương vụ mua lại Twitter. Không lâu sau khi thương vụ chốt, Musk khôi phục tài khoản Trump từng bị Twitter cấm sau sự kiện 6/1/2021.

Ellison không công khai ủng hộ hay đóng góp cho ông Trump trong cuộc bầu cử 2024. Nhưng chỉ một ngày sau lễ nhậm chức lần hai của ông Trump, Ellison đã cùng Tổng thống, CEO OpenAI Sam Altman và CEO SoftBank Masayoshi Son công bố liên doanh Stargate nhằm phát triển hạ tầng AI tại Mỹ – cú đầu tư lớn cho Oracle vốn được coi là “tẻ nhạt” trong mảng điện toán đám mây.

“Khi nói đến Larry, nó vượt ra ngoài công nghệ, ông ấy như CEO của mọi thứ” - ông Trump nói.

Từ đó, Ellison thường xuyên lui tới Nhà Trắng. “Larry Ellison là một trong số họ. Ông ấy tham gia. Ông ấy tuyệt vời” - Trump nói tháng này khi nhắc đến thương vụ TikTok.

Người con kế nghiệp

Trong khi thương vụ TikTok còn đang diễn ra, Ellison hậu thuẫn một dự án truyền thông lớn khác: Công ty Skydance của con trai ông là David thâu tóm Paramount.

Skydance – công ty sản xuất do David Ellison lập năm 2010 – lần đầu chào mua Paramount vào tháng 1/2024. Thương vụ dự kiến được phê duyệt trong vài tháng đầu 2025, nhưng kéo dài vì bị nghi ngờ có yếu tố chính trị, đặc biệt sau khi ông Trump công kích dữ dội CBS News (thuộc Paramount) và kiện hãng này vì cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Kamala Harris trong bầu cử 2024.

Tháng 7, Paramount chấp nhận dàn xếp với Trump bằng 16 triệu USD nhưng không xin lỗi, đồng thời khẳng định vụ kiện không liên quan đến thương vụ Skydance.

Ít lâu sau, Skydance gửi thư lên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cam kết sau khi sáp nhập sẽ “rà soát toàn diện CBS,” bổ nhiệm thanh tra để xử lý khiếu nại về “thiên vị” và xóa bỏ các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập. Hai ngày sau, FCC bỏ phiếu thông qua thương vụ.

Điều này làm dấy lên suy đoán về xu hướng chính trị của David Ellison, nhất là khi ông từng rót nhiều tiền cho phe Dân chủ. Năm 2025, David nhiều lần xuất hiện bên Trump tại sự kiện UFC. Trong khi đó, chỉ năm trước ông vẫn tài trợ hơn 100.000 USD cho Ủy ban quốc gia Dân chủ và gần 1 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Joe Biden.

Với việc thâu tóm Paramount, David Ellison lập tức trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất Hollywood, truyền thông và truyền hình. Ảnh hưởng có thể còn lớn hơn nếu thương vụ mua lại The Free Press và khả năng đấu thầu Warner Bros. Discovery (công ty mẹ của CNN) thành công.

Ngay trước khi vụ sáp nhập Skydance - Paramount được phê duyệt, ông Trump tuyên bố Skydance sẽ cung cấp thêm 20 triệu USD “quảng cáo hoặc chương trình tương tự” cho ông. David Ellison từ chối bình luận, trong khi nguồn tin thân cận khẳng định mọi suy đoán về động cơ chính trị đều chỉ là “thuyết âm mưu.”

David Ellison sau đó nhấn mạnh ông không quan tâm chính trị, chỉ muốn tập trung xây dựng doanh nghiệp. Giống như quan điểm trung dung mà cha mình từng nhấn mạnh, David nói muốn các kênh tin tức phục vụ “70% người dân tự nhận mình thuộc trung dung - từ trung tả đến trung hữu.”