Trung Quốc chơi lớn, mở cửa cho nhà đầu tư ngoại thử vận may trên thị trường quyền chọn khổng lồ
V.N (Theo Reuters)
30/09/2025 7:11 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã mở cửa thị trường quyền chọn chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài vào ngày thứ Ba 30/9, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực nâng sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng nhân dân tệ.
Thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải được đưa ra ngay sau hàng loạt biện pháp nhằm thu hút nhà đầu tư toàn cầu tham gia thị trường trái phiếu Trung Quốc và thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên phạm vi quốc tế.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cho biết, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện sẽ được phép giao dịch quyền chọn cho mục đích phòng ngừa rủi ro và có thể nộp hồ sơ đăng ký ngay lập tức.
Quyền chọn cổ phiếu cho phép nhà đầu tư có quyền – nhưng không bắt buộc – mua hoặc bán một cổ phiếu ở mức giá định trước vào một thời điểm trong tương lai.
Động thái nới lỏng này có thể mang lại cho nhà đầu tư nước ngoài một công cụ cần thiết để phòng ngừa rủi ro trên thị trường chứng khoán trị giá 100 nghìn tỷ nhân dân tệ (14,05 nghìn tỷ USD) của Trung Quốc. Cổ phiếu Trung Quốc hiện tăng mạnh nhờ chính sách hỗ trợ và niềm tin ngày càng lớn vào đổi mới công nghệ trong nước.
Hiện tại, có 5 sản phẩm quyền chọn được giao dịch trên sàn Thượng Hải, dựa trên các quỹ ETF.
Các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút vốn ngoại, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và chính sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm suy giảm sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD.
Tuần trước, Trung Quốc mở rộng quyền tiếp cận của nhà đầu tư ngoại vào thị trường repo trái phiếu, đồng thời tăng hạn mức giao dịch ròng hàng ngày của cơ chế xuyên biên giới “Swap Connect”.
Chính quyền cũng công bố kế hoạch thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhân dân tệ ở nước ngoài tại Hong Kong, và khai trương một trung tâm điều hành ở Thượng Hải nhằm quảng bá việc sử dụng toàn cầu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.
