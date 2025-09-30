ADB: Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025

Theo ADB, tăng trưởng đạt mức ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5% so với 6,4% trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức cao nhất trong sáu tháng đầu năm kể từ 2010.

Sự gia tăng các đơn hàng mới để xuất khẩu trước khi Mỹ áp thuế đối ứng đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất chế tạo tăng 10,1%.

Mặc dù đầu tư công vẫn chưa đạt kế hoạch cả năm, song giải ngân thực tế đã góp phần giúp lĩnh vực xây dựng tăng 9,6% so với mức 7,3% cùng kỳ 2024.

Tăng trưởng tài khóa và sự phục hồi của du lịch cùng các ngành liên quan đã thúc đẩy dịch vụ tăng 8,1%.

Nông nghiệp tăng 3,8%, cho thấy khả năng chống chịu trước những bất ổn bên ngoài và được hỗ trợ bởi sự ổn định giá cả.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ, hỗ trợ ngành công nghiệp

Trong 8 tháng đầu năm 2025, giải ngân vốn FDI tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 15,4 tỉ USD - mức cao nhất cho giai đoạn 8 tháng trong 5 năm vừa qua. Trong đó, 81% vốn giải ngân vào lĩnh vực chế biến chế tạo và 8% vào bất động sản công nghiệp.

Tổng vốn FDI đăng ký đạt 26,1 tỉ USD, tăng 27,3% so với năm trước. Tuy nhiên, 58% trong số này đến từ điều chỉnh vốn cho các dự án hiện có và mua cổ phần, trong khi vốn FDI đăng ký mới giảm 8,1%.

Xu hướng này phản ánh sự bất ổn định đang diễn ra trong thương mại toàn cầu, tạo tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng.

Lạm phát được duy trì

Trong 8 tháng đầu năm 2025, lạm phát được duy trì trong phạm vi mục tiêu của Chính phủ. Lạm phát trung bình ở mức 3,3%, thấp hơn mức 4,0% của năm trước và nằm trong phạm vi mục tiêu.

Giá lương thực tương đối ổn định, trong khi giá thuê nhà và dịch vụ tiện ích tăng, phản ánh việc tăng giá điện. Đáng chú ý, trong tháng 8 lạm phát chung so với cùng kỳ năm trước giảm còn 3,2% so với mức 3,5% một năm trước đó, do chi phí vận tải giảm.

Ngược lại, lạm phát cơ bản bình quân tăng 3,2% trong 8 tháng đầu năm do áp lực giá kéo dài của chi phí thuê nhà và giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Nền kinh tế sẽ vững vàng trong năm tới

Nền kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong giai đoạn 2025–2026, nhờ có chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng - ADB dự báo

Các mức thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2025 - 20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển - có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng ngắn hạn, song các chính sách kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ tác động này.

Dự báo tăng trưởng được điều chỉnh tăng lên 6,7% cho năm 2025 và giảm còn 6,0% cho năm 2026 (so với các mức lần lượt là 6,6% và 6,5% trong báo cáo ADO tháng 4 năm 2025), trong khi dự báo lạm phát thấp hơn một chút so với báo cáo tháng 4.

Nông nghiệp dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng 3,4% trong năm 2025. Nhu cầu toàn cầu đối với thực phẩm chất lượng cao và bền vững, cùng với việc áp dụng rộng rãi công nghệ canh tác thông minh sẽ thúc đẩy lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đối mặt với các rủi ro khí hậu, tình trạng đất đai manh mún, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế của các hộ nông dân nhỏ và biến động giá cả hàng hóa toàn cầu.

Cần đầu tư công hiệu quả

ADB khuyến cáo, đầu tư công hiệu quả là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng và giảm nút thắt hạ tầng. Với tỉ lệ nợ công dưới 34% GDP - thấp hơn nhiều so với mức trần 60% theo quy định, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tài khóa cho các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Cải cách thể chế sâu rộng sẽ giúp tinh giản môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả giải ngân và thúc đẩy kinh tế nội địa. Tuy nhiên, hạn chế về năng lực trong việc lập kế hoạch, triển khai và quản lý dự án ở tất cả các cấp tiếp tục ảnh hưởng đến việc giải ngân đúng hạn.

Tác động từ thuế quan

Sự bất ổn định về thuế quan đang gây xáo trộn đối với hoạt động FDI và thương mại. Xuất khẩu sang Mỹ nhiều khả năng sẽ chậm lại đáng kể sau giai đoạn “dồn toa” trước đó, cùng với mức thuế mới 20% có hiệu lực, khiến các nhà sản xuất định hướng xuất khẩu có thể trì hoãn hoặc thu hẹp kế hoạch.

Các luồng thương mại cũng sẽ thay đổi khi các doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi cung ứng và giá cả. Nhập khẩu trong tháng 8 bắt đầu chậm lại, giảm 0,8% so với tháng 7.

Tuy nhiên, trong tám tháng đầu năm 2025, xuất khẩu vẫn tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%.

Trong thời gian còn lại của năm, thuế quan sẽ tiếp tục tạo áp lực lên thương mại và đầu tư, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu hướng tới mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, với nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn và các thị trường xuất khẩu đa dạng hơn để giảm thiểu tác động của các cú sốc từ thuế quan.