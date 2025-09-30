Giá bạc hôm nay 30/9 ở trong nước: Đồng loạt tăng theo đà thế giới

Giá bạc hôm nay 30/9: Tăng mạnh, nối dài chuỗi 6 tuần bứt phá liên tiếp

Sáng nay (30/9), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng đáng kể tại nhiều thương hiệu lớn.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.796.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.852.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch ngày 29/9, giá đã tăng thêm 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 34.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Thị trường Hà Nội tại các điểm giao dịch khác cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Giá bạc hiện đạt 1.497.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.531.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 29.000 đồng/lượng cho cả hai chiều so với phiên sáng 29/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, xu hướng tương tự diễn ra. Giá bạc được niêm yết 1.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.536.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 29.000 đồng/lượng so với phiên sáng 29/9.

Sự đồng loạt tăng giá tại các doanh nghiệp trong nước cho thấy thị trường bạc đang phản ứng mạnh mẽ trước biến động toàn cầu. Đặc biệt, mức tăng khá đồng đều ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với kim loại quý này.

Giá bạc hôm nay 30/9 trên thế giới: Tiếp tục lập đỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ. Theo số liệu từ giabac.net, lúc 06:29:29 sáng 30/9, bạc giao ngay đạt 46,749 USD/ounce, cao hơn 0,258 USD/ounce so với phiên sáng ngày 29/9.

Quy đổi ra tiền Việt, giá bạc thế giới hiện ở mức:

1.238.000 đồng/ounce (mua vào)

1.243.000 đồng/ounce (bán ra)

So với phiên trước, mức giá này tăng 46.000 đồng/ounce cho cả chiều mua và bán.

Điểm đáng chú ý, giá bạc thế giới đang duy trì chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, đồng thời nhiều lần thiết lập đỉnh mới. Trong tuần trước, giá bạc đã chạm mốc 46,63 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 14 năm, sau khi bứt phá qua ngưỡng kháng cự dài hạn 44,22 USD/ounce.

Phân tích kỹ thuật và triển vọng giá bạc

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng giá bạc chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích thị trường, nhận định:

Mục tiêu tiếp theo mà giới đầu tư chú ý là 49,81 USD/ounce, sát ngưỡng tâm lý quan trọng 50 USD/ounce.

Ngưỡng 44,22 USD/ounce hiện đã trở thành vùng hỗ trợ mạnh, củng cố cho xu hướng đi lên.

Theo phân tích của Hyerczyk, đà tăng của bạc đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố:

Chính sách tiền tệ của FED: Thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, từ đó tạo động lực cho các tài sản phi lợi suất như bạc.

Nhu cầu công nghiệp gia tăng: Bạc là kim loại thiết yếu trong sản xuất công nghệ cao và năng lượng sạch. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện mặt trời tại Trung Quốc tiếp tục kéo nhu cầu bạc đi lên.

Nguồn cung tiềm ẩn rủi ro thắt chặt: Những lo ngại về khai thác và sản xuất bạc khiến thị trường thêm phần sôi động.

Tuy nhiên, Hyerczyk cũng cảnh báo rằng một số chỉ số kinh tế Mỹ gần đây có thể làm chậm kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể:

GDP điều chỉnh tăng,

Doanh số bán nhà mới khả quan,

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm,

Chỉ số PCE lõi tháng 8 chỉ tăng 0,21% so với tháng trước và 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Những yếu tố này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sức mạnh nhất định, khiến FED có thể thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

Triển vọng giá bạc: Cơ hội và rủi ro

Việc giá bạc tăng liên tục trong nhiều tuần mang lại cơ hội lớn cho giới đầu tư, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Cơ hội: Với triển vọng nhu cầu công nghiệp và xu hướng phát triển năng lượng tái tạo, giá bạc có tiềm năng tiếp tục duy trì đà tăng. Nếu FED giảm lãi suất, bạc có thể tiến gần ngưỡng 50 USD/ounce, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn.

Rủi ro: Sự biến động khó lường của các yếu tố vĩ mô toàn cầu, đặc biệt là chính sách tiền tệ Mỹ, có thể tạo ra những đợt điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư cần thận trọng trong việc lựa chọn điểm mua – bán để tránh rủi ro từ những biến động ngắn hạn.



Giá bạc hôm nay 30/9 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh cả ở thị trường trong nước và thế giới. Chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp đã đưa giá bạc tiệm cận những mốc kỷ lục, phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng kim loại quý này.

Trong ngắn hạn, giá bạc vẫn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng chính sách của FED, cùng nhu cầu công nghiệp đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng sạch. Về dài hạn, nếu nguồn cung tiếp tục hạn chế và xu hướng đầu tư trú ẩn gia tăng, giá bạc có thể hướng tới mốc tâm lý quan trọng 50 USD/ounce.

Với những diễn biến này, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ của giới đầu tư tài chính, mà còn cả các doanh nghiệp sản xuất, chế biến kim loại quý trên toàn cầu.