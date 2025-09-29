Động lực đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục chính sách cắt giảm lãi suất, cùng với nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ tại Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định so với cuối tuần trước.

Giá bạc hôm nay 29/9: Tiếp tục đà tăng mạnh, thị trường trong nước ổn định

Giá bạc hôm nay 29/9 ở trong nước: Giữ nguyên so với phiên cuối tuần

Tại thời điểm 10 sáng 29/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.763.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Mức giá này không có thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua, cho thấy thị trường trong nước vẫn giữ sự ổn định.

Khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, bạc được niêm yết quanh 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra). Cả chiều mua và chiều bán đều ổn định, chưa ghi nhận sự điều chỉnh nào.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đi theo xu hướng tương tự. Các doanh nghiệp niêm yết giá ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra). Như vậy, thị trường bạc trong nước vẫn chưa chịu tác động trực tiếp từ biến động tăng mạnh của giá bạc toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 29/9 trên thế giới: Bứt phá mạnh mẽ

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, vào lúc 10h sáng 29/9, giá bạc giao ngay đứng ở mức 46,221 USD/ounce, tăng 0,181 USD/ounce so với phiên sáng ngày 28/9. Đặc biệt, so với phiên chốt tuần trước (21/9), bạc đã tăng tới 3,57 USD/ounce, phản ánh đà bứt phá rõ rệt.

Quy đổi theo tỷ giá, giá bạc thế giới hiện ở mức khoảng 1.192.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.197.000 đồng/ounce (bán ra). Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày, bạc đã tăng thêm 32.000 đồng/ounce ở cả hai chiều mua và bán so với phiên sáng ngày 25/9.



Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, sự tăng trưởng hiện nay của bạc không phải là cú bứt phá bất thường. Ông cho rằng đây chính là kết quả của quá trình tích lũy kéo dài từ đầu mùa hè. Điều này cho thấy thị trường bạc đang phản ánh đúng kỳ vọng của giới đầu tư về xu hướng tăng bền vững.

Chuyên gia Hyerczyk nhận định, cả vàng và bạc đều đang hưởng lợi từ triển vọng FED duy trì chính sách cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, bạc đang có động lực tăng rõ rệt hơn vàng nhờ các yếu tố hỗ trợ bổ sung.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất năng lượng mặt trời tại Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc gia này cam kết mạnh mẽ về việc cắt giảm phát thải, nhu cầu bạc được dự báo tiếp tục tăng cao để phục vụ sản xuất tấm pin quang điện.

Ngoài ra, lo ngại thiếu hụt nguồn cung bạc toàn cầu cũng góp phần làm gia tăng áp lực tăng giá. Đây là yếu tố giúp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng của kim loại quý này trong thời gian tới.



So sánh giá bạc trong nước và thế giới

Điều đáng chú ý là, dù giá bạc thế giới tăng khá mạnh, nhưng giá bạc trong nước vẫn giữ sự ổn định. Điều này cho thấy thị trường nội địa thường có độ trễ nhất định so với biến động quốc tế, hoặc các doanh nghiệp đang thận trọng theo dõi diễn biến trước khi điều chỉnh bảng giá.

Cụ thể:

Thế giới: 46,221 USD/ounce (tương đương khoảng 1.192.000 – 1.197.000 đồng/ounce).

Trong nước (Phú Quý, Hà Nội): 1.763.000 – 1.818.000 đồng/lượng.

Các địa điểm khác tại Hà Nội: 1.468.000 – 1.502.000 đồng/lượng.

TP.HCM: 1.470.000 – 1.507.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sự khác biệt về đơn vị tính cũng như chính sách niêm yết.

Triển vọng thị trường bạc trong thời gian tới

Giới phân tích cho rằng, xu hướng tăng của bạc nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong bối cảnh:

Chính sách tiền tệ nới lỏng từ FED có thể khiến đồng USD suy yếu, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu bạc toàn cầu.

Nguồn cung hạn chế từ các mỏ khai thác, cùng với chi phí khai thác gia tăng, có thể tạo ra áp lực tăng giá dài hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng thị trường bạc vốn có đặc tính biến động mạnh hơn so với vàng. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến chính sách từ FED, cũng như nhu cầu thực tế từ Trung Quốc để đưa ra quyết định phù hợp.

Giá bạc hôm nay 29/9 tiếp tục xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, với mức tăng đáng kể so với cuối tuần trước. Trong nước, các thương hiệu vẫn giữ nguyên bảng giá, phản ánh sự ổn định tạm thời. Với những yếu tố hỗ trợ cả từ phía cung – cầu và chính sách tiền tệ, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư, và triển vọng hướng tới mốc 50 USD/ounce đang dần hiện rõ.