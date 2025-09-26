Giá bạc hôm nay 26/9 ở trong nước: Phú Quý dẫn đầu mức tăng

Giá bạc hôm nay 26/9: Thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt tăng

Trong phiên sáng 26/9, giá bạc tại thị trường trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt ở nhiều thương hiệu. Mức tăng cao nhất ghi nhận tại hệ thống của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Cụ thể, vào lúc 7h sáng, bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 1.717.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.770.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 25/9, giá bạc tại đây tăng 28.000 đồng/lượng chiều mua và 29.000 đồng/lượng chiều bán. Đây là mức điều chỉnh cao nhất trong hệ thống các thương hiệu bạc lớn tại thị trường Hà Nội.

Ngoài Phú Quý, khảo sát tại một số đơn vị kinh doanh bạc khác tại Hà Nội cho thấy, giá bạc cũng tăng lên mức 1.417.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.451.000 đồng/lượng (bán ra). So với ngày hôm trước, giá đã tăng 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cũng cho thấy diễn biến tương tự. Giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.419.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.457.000 đồng/lượng (bán ra), đồng loạt tăng 18.000 đồng/lượng so với phiên sáng 25/9.

Diễn biến tăng giá này cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng trực tiếp với sự hồi phục của giá bạc thế giới. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng phần nào được củng cố nhờ kỳ vọng vào sự ổn định vĩ mô trong bối cảnh lãi suất toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay 26/9 trên thế giới: Hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách FED

Theo giabac.net, vào lúc 7h sáng 26/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 44,816 USD/ounce, tăng 0,896 USD/ounce so với phiên sáng 25/9.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.192.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.197.000 đồng/ounce (bán ra). Như vậy, giá bạc quốc tế đã tăng thêm 32.000 đồng/ounce ở cả hai chiều mua – bán chỉ trong vòng một ngày giao dịch.

Chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, đà tăng hiện tại chủ yếu phản ánh trạng thái “nghỉ ngơi để củng cố” của giá bạc, chứ chưa phải tín hiệu đảo chiều giảm. Thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là chỉ số PCE (Personal Consumption Expenditures) – thước đo lạm phát ưa thích của FED, sẽ được công bố trong ngày 26/9.

“So với vàng vốn thường là tâm điểm trong các sự kiện liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bạc cũng đang hưởng lợi từ kỳ vọng nới lỏng chính sách. Đồng thời, bạc có lợi thế hơn nhờ nhu cầu dài hạn đến từ các lĩnh vực như điện khí hóa và năng lượng mặt trời”, ông Hyerczyk phân tích.

Yếu tố quốc tế chi phối thị trường bạc

Sau lần cắt giảm lãi suất tuần trước, phần lớn giới đầu tư đang nghiêng về kịch bản FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm hai lần trong năm nay. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực tăng giá cho các kim loại quý, bao gồm bạc.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đang có xu hướng tăng, khiến đà tăng ngắn hạn của bạc bị kìm lại. Dù vậy, xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn được duy trì.

“Chỉ số USD có dấu hiệu phục hồi nhưng nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý, trong đó có bạc, vẫn bền vững. Nguyên nhân đến từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng FED sẽ duy trì chính sách ôn hòa hơn trong thời gian tới”, ông Hyerczyk nhận định thêm.

Theo các chuyên gia phân tích, bạc đang trở thành tài sản “hai trong một”: vừa là kênh trú ẩn an toàn như vàng, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Nhu cầu từ các ngành công nghệ mới nổi – đặc biệt là năng lượng tái tạo – sẽ đóng vai trò trụ cột hỗ trợ giá bạc trong những năm tới.

Phân tích xu hướng giá bạc thời gian tới

Từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, giá bạc thế giới đang dao động quanh mốc kháng cự 45 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc này, khả năng giá sẽ tiếp tục hướng đến vùng 46 – 47 USD/ounce trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu không vượt qua được, bạc có thể điều chỉnh giảm nhẹ để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 43 – 44 USD/ounce.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến quốc tế. Nếu USD ổn định và FED phát tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình hạ lãi suất, bạc nội địa có thể ghi nhận thêm các đợt tăng giá mới.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất định, bạc được đánh giá là lựa chọn thay thế cho vàng nhờ mức giá mềm hơn nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn. Các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam có xu hướng gia tăng nắm giữ bạc như một kênh tích trữ tài sản song song với vàng, đặc biệt trong giai đoạn nhiều biến động.



Giá bạc hôm nay 26/9 tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới. Ở trong nước, bạc Phú Quý tại Hà Nội ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, mức tăng ổn định khoảng 18.000 đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay đã vươn lên mốc 44,816 USD/ounce, tăng gần 0,9 USD/ounce chỉ sau một phiên.

Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng FED sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng nhu cầu dài hạn về bạc trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, những yếu tố như lợi suất trái phiếu và biến động của USD vẫn có thể tạo ra các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Với triển vọng trung và dài hạn được đánh giá tích cực, bạc tiếp tục là kênh đầu tư đáng chú ý, vừa mang tính chất phòng thủ trước rủi ro, vừa gắn liền với xu hướng phát triển công nghệ xanh toàn cầu.