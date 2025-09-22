Giá bạc hôm nay 22/9: Vẫn giữ ở mức cao

Giá bạc hôm nay 22/9 ở trong nước: Không đổi tại Phú Quý, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Giá bạc hôm nay 22/9: Giữ ở mức cao

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc Phú Quý 999 (bạc miếng/thỏi) vào sáng ngày 22/9 lúc 05:30 với mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với sáng 21/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát các địa điểm bán bạc khác, giá bạc đang niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng mua vào và 1.406.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên sáng 21/9.



Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc mua vào và bán ra được ghi nhận lần lượt là 1.374.000 đồng/lượng và 1.511.000 đồng/lượng, cũng không có biến động so với sáng ngày 21/9.



Như vậy, xu hướng trong nước sáng đầu tuần mới đang ở trạng thái ổn định — cả ba thị trường chính không có dấu hiệu tăng hoặc giảm đáng kể. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang trong trạng thái chờ đợi các tín hiệu mới từ quốc tế hoặc chính sách trong nước.

Giá bạc hôm nay 22/9 trên thị trường quốc tế: Tăng nhẹ, dự báo được nâng lên

Theo trang giabac.net, vào 6h sáng 22/9, giá bạc giao ngay (spot silver) đạt 43,108 USD/ounce, cao hơn đôi chút so với phiên giao dịch sáng 21/9.



Quy đổi sang đơn vị tiền Việt Nam, bạc thế giới hiện được niêm yết mua vào khoảng 1.137.000 đồng/ounce và bán ra khoảng 1.142.000 đồng/ounce — chiều mua vào có tăng nhẹ, chiều bán ra hầu như không đổi so với sáng 21/9.



Ngoài ra, tính từ đầu năm đến nay, giá bạc thế giới đã tăng khoảng 44% và mới đây hợp đồng tương lai tháng 12 đã chạm đỉnh tại 43,43 USD/ounce. Đây là mức đánh dấu sức hồi phục mạnh mẽ trong nửa sau của năm.



Dự báo và các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc



Ông Phillip Streible của Blue Line Futures đã điều chỉnh dự báo cho bạc vào cuối quý IV từ 42-44 USD/ounce lên 44-46 USD/ounce, đồng thời đặt mục tiêu 50 USD/ounce vào quý I năm 2026. Đây là điều đáng chú ý, vì nó cho thấy quan điểm thị trường quốc tế đang lạc quan hơn, dựa trên các dữ liệu kinh tế và tín hiệu từ thị trường chứng khoán.



Đà tăng chung của các chỉ số chứng khoán lớn. Theo báo cáo mới nhất, cả bốn chỉ số chứng khoán lớn đều đã lập kỷ lục mới lần đầu tiên kể từ năm 2021 ở thị trường bên ngoài. Sự tăng trưởng tích cực của chứng khoán góp phần củng cố niềm tin cho các tài sản như kim loại quý, trong đó có bạc.



Cung – cầu và nhu cầu công nghiệp. Bạc không chỉ là kim loại quý dùng để đầu tư/trữ giá, mà còn được dùng trong công nghiệp, công nghệ, đặc biệt trong sản xuất pin, linh kiện điện tử. Tăng trưởng công nghiệp, cũng như yêu cầu về nguồn vật liệu sạch, có thể tiếp tục hỗ trợ giá. Mặc dù thông tin cụ thể về sản xuất hay tồn kho chưa được làm rõ trong các nguồn trích dẫn hiện nay, nhưng đây là một trong những nguyên nhân được các chuyên gia nhắc đến khi dự báo giá.

Cộng hưởng từ các yếu tố vĩ mô. Việc dự đoán các chính sách tiền tệ, xu hướng lãi suất, sự biến động của đồng USD, lạm phát, và những bất ổn địa chính trị — tất cả có thể tạo ra môi trường hỗ trợ kim loại quý nói chung, gồm bạc. Streible và các chuyên gia khác thường nhắc đến kịch bản Fed có thể giảm lãi suất trong tương lai, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc — tuy nhiên chưa có thông báo chính thức nào từ bên liên quan trong các bản tin mới nhất đã được trích dẫn.

Rủi ro cần lưu ý

Nếu đồng USD mạnh lên, hoặc nếu lãi suất thực (sau lạm phát) tiếp tục tăng, thì chi phí cơ hội giữ tài sản không sinh lời như bạc có thể gia tăng, dẫn đến áp lực giảm giá.

Tình trạng nguồn cung hoặc sản xuất bạc có thể biến động nếu có sự gián đoạn – nhưng hiện tại chưa có thông tin rõ ràng nào cho thấy cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tâm lý nhà đầu tư có thể nhanh chóng thay đổi nếu xuất hiện dữ liệu kinh tế bất ngờ — ví dụ lạm phát, tăng trưởng GDP, hoặc bất ổn chính trị.



Tại thị trường trong nước, giá bạc sáng 21/9 giữ nguyên, không đổi tại Phú Quý, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, phản ánh trạng thái ổn định, ít biến động trong bối cảnh chờ đợi các yếu tố ảnh hưởng từ quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, bạc đồ có xu hướng nhích lên nhẹ, với giá giao ngay khoảng 43,108 USD/ounce, quy đổi khoảng 1.137.000-1.142.000 đồng/ounce, và dự báo được nâng lên bởi các chuyên gia như ông Phillip Streible.

Dự báo cuối quý IV đặt ra mức mục tiêu 44-46 USD/ounce, và mục tiêu xa hơn là 50 USD/ounce vào quý I/2026 nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục thuận lợi.