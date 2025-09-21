Giá bạc hôm nay 21/9: Tiếp tục tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 21/9: Trong nước bật tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 21/9 tiếp tục đà tăng

Theo ghi nhận, giá bạc hôm nay 21/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) có diễn biến khởi sắc. Giá bạc niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá cao hơn so với các phiên trước đó, cho thấy xu hướng phục hồi khá rõ nét.

Khảo sát thêm tại nhiều điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước cũng có dấu hiệu tăng ở cả hai chiều. Cụ thể, các doanh nghiệp niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch giữa mua – bán được duy trì ổn định, phản ánh tâm lý thị trường khá thận trọng nhưng kỳ vọng giá sẽ còn tăng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cùng chiều với xu hướng chung. Mức giá niêm yết hiện ở 1.374.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra). Khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa giá bán ra so với mua vào phần nào phản ánh nhu cầu đầu cơ tại khu vực phía Nam đang gia tăng.

Giá bạc hôm nay 21/9 trên thế giới tiếp tục tăng nhờ lực đẩy từ FED

Không chỉ trong nước, giá bạc thế giới cũng đang chứng kiến xu hướng tăng rõ rệt. Hiện tại, bạc quốc tế được ghi nhận ở mức 1.136.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.142.000 đồng/ounce (bán ra). Nếu quy đổi theo đồng USD, giá bạc trên thị trường thế giới đã đạt 42,83 USD/ounce, tăng 0,81 USD so với sáng ngày 20/9.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, củng cố kỳ vọng rằng bạc sẽ duy trì sức hấp dẫn trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô hỗ trợ. Sự kiện then chốt tác động trực tiếp là việc FED chính thức hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. Theo đó, lãi suất cơ bản được điều chỉnh giảm 25 điểm, đưa biên độ về 4 – 4,25%. FED cũng để ngỏ khả năng tiếp tục hạ thêm hai lần nữa trong những tháng cuối năm.

Nguyên nhân khiến giá bạc hôm nay 21/9 bật tăng

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, có nhiều lý do khiến bạc trở thành tâm điểm của dòng vốn trong thời điểm này:

Chi phí cơ hội nắm giữ giảm:

Theo phân tích từ FxStreet, khi lãi suất giảm, các tài sản không sinh lãi như bạc sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ bạc vì không phải chịu sức ép từ lợi tức trái phiếu hoặc các kênh sinh lời khác.

Nhu cầu công nghiệp gia tăng:

Bạc không chỉ là kênh đầu tư mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử và y tế. Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, nhận định nhu cầu công nghiệp ngày càng thiếu hụt có thể tạo ra lực đỡ bền vững cho giá bạc.

Tâm lý phòng thủ trước rủi ro kinh tế:

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ có nhiều dấu hiệu suy yếu, nhà đầu tư toàn cầu thường tìm đến các kim loại quý như bạc và vàng để phòng ngừa rủi ro. Điều này góp phần đẩy giá bạc lên cao hơn.



Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, bạc nhiều khả năng duy trì đà tăng. Ba yếu tố chính củng cố cho xu hướng này gồm:

FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong suốt quý IV/2025.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn.

Nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là ở lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố rủi ro như:

Nếu lạm phát Mỹ tăng trở lại, FED có thể buộc phải đảo chiều chính sách, gây áp lực lên bạc.

Đồng USD mạnh lên cũng có thể kìm hãm đà tăng giá kim loại quý.



Với tình hình hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên:

Ngắn hạn: có thể tận dụng các nhịp tăng để chốt lời nhanh, bởi giá bạc thường biến động mạnh theo tin tức.

Dài hạn: bạc vẫn là lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt cho những người quan tâm đến lĩnh vực năng lượng sạch và xu hướng xanh hóa toàn cầu.

Ông Christopher Lewis nhấn mạnh: “Bạc không chỉ đơn thuần là kênh trú ẩn mà còn là hàng hóa có giá trị công nghiệp to lớn. Điều này sẽ giúp bạc duy trì mức giá cao trong nhiều năm tới.”



Giá bạc hôm nay 21/9 ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Quyết định hạ lãi suất của FED đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy bạc trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Cùng với đó, nhu cầu công nghiệp bền vững hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ giá bạc ở mức cao.

Trong thời gian tới, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng, song nhà đầu tư cần theo dõi sát các biến động kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ và sức mạnh đồng USD. Với triển vọng dài hạn tích cực, bạc vẫn được coi là kênh đầu tư tiềm năng cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.