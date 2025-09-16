Cụ thể, vào sáng sớm ngày 16/9, giá bạc thế giới nối dài đà tăng khi nhu cầu với kim loại quý này gia tăng. Ngược lại, trong nước, ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm, trong khi các thương hiệu khác vẫn ổn định so với phiên liền trước.

Giá bạc hôm nay 16/9: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước biến động trái chiều

Giá bạc hôm nay 16/9 ở trong nước

Tại Hà Nội, thời điểm 7h sáng 16/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc Phú Quý ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 15/9, cả chiều mua vào và bán ra đều giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng. Đây là điều chỉnh giảm hiếm hoi trong bối cảnh nhiều đơn vị vẫn giữ giá ổn định.

Trong khi đó, khảo sát tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá bạc hiện dao động quanh mức 1.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra). So với ngày 15/9, mức giá này không thay đổi, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường nội địa.

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến giá bạc cũng theo chiều hướng tương tự. Sáng nay, giá bạc được niêm yết ở mức 1.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra). Các mức này không có biến động so với phiên sáng 15/9, cho thấy sự cân bằng cung cầu tại khu vực phía Nam.

Như vậy, giá bạc hôm nay 16/9 tại thị trường trong nước chủ yếu ổn định, chỉ riêng Phú Quý giảm nhẹ, trong khi phần lớn các thương hiệu vẫn giữ nguyên giá niêm yết.

Giá bạc hôm nay 16/9 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục khởi sắc. Theo dữ liệu từ giabac.net, tại thời điểm 06h06 sáng 16/9, giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mốc 42,643 USD/ounce, tăng 0,48 USD/ounce so với phiên sáng 15/9.

Quy đổi theo tỷ giá, giá bạc thế giới hiện đạt khoảng 1.125.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.130.000 đồng/ounce (bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, mỗi chiều mua vào và bán ra đều tăng thêm 12.000 đồng/ounce. Điều này phản ánh rõ ràng sức mạnh tăng trưởng của thị trường quốc tế trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng tại Mỹ.

Phân tích nguyên nhân giá bạc tăng

Chuyên gia Peter Krauth – đại diện của SilverStockInvestor – nhận định: bạc không chỉ đi cùng xu hướng với vàng mà còn sở hữu những động lực riêng biệt. Ông nhấn mạnh:

“Một phần lý do giống vàng, nhưng phần còn lại hoàn toàn khác: đó là sự khan hiếm. Vàng cũng hiếm, nhưng bạc chịu áp lực thiếu cung rõ rệt hơn”.

Theo ông Krauth, kể từ tháng 8, khi thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 9, cả vàng và bạc đều hưởng lợi, kéo giá đi lên. Tuy nhiên, yếu tố khan hiếm nguồn cung mới chính là đòn bẩy đặc biệt khiến bạc tăng mạnh hơn.

Thực tế cho thấy thị trường bạc toàn cầu đã chứng kiến tình trạng thiếu hụt nguồn hàng thứ cấp kéo dài suốt 4 - 4,5 năm qua. Đây là nguyên nhân then chốt làm gia tăng giá trị kim loại này. Ông Krauth nhắc lại rằng từ mức 22 USD/ounce hồi tháng 2 năm ngoái, giá bạc hiện đã gần gấp đôi, minh chứng rõ rệt cho xu hướng đi lên bền vững.

So sánh xu hướng bạc và vàng

Trong khi vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, bạc lại vừa mang tính chất kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Do đó, diễn biến của bạc thường chịu ảnh hưởng kép: một mặt đi theo vàng khi tâm lý phòng thủ tăng, mặt khác lại phụ thuộc vào cung cầu công nghiệp, đặc biệt trong các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất pin mặt trời và công nghệ cao.

Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, giá bạc có thể biến động mạnh hơn vàng. Tuy nhiên, chính yếu tố khan hiếm nguồn cung khiến bạc trở thành kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt khi nhu cầu sản xuất và công nghệ ngày càng gia tăng.

Tác động đến thị trường Việt Nam

Với mức giá bạc thế giới đang trên đà tăng, thị trường trong nước ít nhiều chịu tác động, nhưng mức biến động chưa lớn. Nguyên nhân đến từ chênh lệch cung cầu trong nước không quá mạnh, cùng với đó là tâm lý người tiêu dùng vẫn chủ yếu quan tâm đến vàng.

Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng của bạc trên thế giới tiếp tục duy trì, thị trường nội địa có thể sẽ điều chỉnh theo, đặc biệt tại những thương hiệu thường xuyên cập nhật giá bám sát biến động quốc tế như Phú Quý.

Triển vọng giá bạc trong ngắn hạn

Các chuyên gia dự báo, trong thời gian tới, giá bạc nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng đi lên. Ba yếu tố chính hỗ trợ cho đà tăng bao gồm:

Chính sách tiền tệ của FED – Kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ làm suy yếu đồng USD, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của bạc.

Nguy cơ lạm phát – Khi lạm phát duy trì ở mức cao, bạc cùng vàng được lựa chọn như kênh phòng ngừa rủi ro.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung – Đây là yếu tố đặc thù của bạc, khác biệt với vàng, và có khả năng kéo dài nhiều năm tới.



Tóm lại, giá bạc hôm nay 16/9 phản ánh sự phân hóa giữa thị trường trong nước và thế giới. Trong khi quốc tế tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng và thiếu hụt nguồn cung, thị trường Việt Nam vẫn ổn định, chỉ ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ tại Phú Quý.

Triển vọng trong ngắn hạn cho thấy bạc còn nhiều dư địa tăng giá, đặc biệt khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tiếp tục mạnh mẽ. Nhà đầu tư trong nước nên theo dõi sát diễn biến quốc tế, đồng thời cân nhắc chiến lược phù hợp nếu muốn tham gia vào thị trường kim loại quý đầy tiềm năng này.