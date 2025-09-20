Giá bạc hôm nay 20/9: Tăng sốc, thêm 1,1 triệu đồng/kg
V.A
20/09/2025 1:57 PM (GMT+7)
Giá bạc hôm nay 20/9 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới. Động thái hạ lãi suất của FED cùng nhu cầu công nghiệp gia tăng đang trở thành lực đẩy quan trọng cho giá bạc đi lên.
Giá bạc hôm nay 20/9 ở trong nước vọt tăng
Tính đến 9h35 sáng nay 20/9, thị trường bạc trong nước ghi nhận những biến động tăng đáng chú ý.
Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 (1 lượng) đang niêm yết ở mức 1,653 – 1,704 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên giao dịch sáng qua, giá bạc miếng đã tăng 41.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đáng chú ý, giá bạc thỏi 999 (1 lượng) tại hệ thống này cũng được điều chỉnh tương tự, neo ở ngưỡng 1,653 – 1,704 triệu đồng/lượng, với mức tăng ngang bằng bạc miếng: 41.000 đồng/lượng chiều mua vào và 42.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Ngoài ra, loại bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý sáng nay được niêm yết ở mức 44,079 – 45,439 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá đã tăng 1,093 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,120 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.
Sự điều chỉnh này cho thấy thị trường bạc trong nước đang đồng pha với xu hướng tăng của thị trường quốc tế, phản ánh tác động mạnh mẽ từ những tín hiệu chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Giá bạc hôm nay 20/9 trên thế giới: Tăng vững chắc sau động thái cắt giảm lãi suất của FED
Trên thị trường quốc tế, tính đến 9h35 ngày 20/9 (giờ Việt Nam), giá bạc được niêm yết ở mức 42,83 USD/ounce, tăng 0,81 USD/ounce so với phiên sáng qua.
Diễn biến tăng giá này nối tiếp đà phục hồi của bạc sau khi FED chính thức khởi động chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn.
Trước đó, trong phiên họp chính sách ngày thứ Tư, FED đã công bố quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất điều hành xuống còn 4 – 4,25%. Không dừng lại ở đó, FED còn phát tín hiệu có thể tiếp tục giảm thêm hai lần nữa trong thời gian còn lại của năm 2025.
Theo phân tích của FxStreet, việc FED cắt giảm lãi suất thường là yếu tố tích cực đối với các tài sản không sinh lãi như bạc. Khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm xuống, dòng vốn đầu tư có xu hướng chuyển dịch sang bạc và vàng, tạo động lực để giá tiếp tục đi lên.
Góc nhìn chuyên gia: Bạc còn nhiều dư địa tăng nhưng không thiếu rủi ro
Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, nhận định rằng triển vọng của bạc trong dài hạn vẫn khá sáng sủa. Nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong ngành năng lượng tái tạo và điện tử, tiếp tục tăng cao trong khi nguồn cung lại hạn chế. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng giá.
Tuy vậy, ông Lewis cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư cần thận trọng bởi biến động của đồng USD vẫn có thể tác động trực tiếp đến giá bạc. Khi đồng bạc xanh tăng giá mạnh, sức hấp dẫn của bạc và các kim loại quý khác có thể suy giảm, từ đó tạo áp lực ngắn hạn lên thị trường.
Giá bạc hôm nay 20/9 trên cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong nước, bạc miếng và bạc thỏi tại Phú Quý đều tăng mạnh từ vài chục nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy loại. Trên thế giới, giá bạc duy trì trên 42 USD/ounce nhờ tác động tích cực từ quyết định hạ lãi suất của FED.
Triển vọng thị trường bạc trong thời gian tới vẫn sáng sủa, song rủi ro biến động từ đồng USD và yếu tố vĩ mô toàn cầu vẫn hiện hữu. Do đó, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn nhiều biến động.
