Giá bạc hôm nay 17/9 trong nước bật tăng mạnh

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng 17/9, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc Phú Quý được niêm yết ở mức:

Giá bạc hôm nay 17/9: Duy trì mức giá cao nhất trong vòng 14 năm

Mua vào: 1.638.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.689.000 đồng/lượng

So với phiên giao dịch sáng 16/9, giá bạc tại Phú Quý đã tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là mức điều chỉnh tăng khá mạnh, cho thấy nhu cầu thị trường trong nước vẫn duy trì ở ngưỡng tích cực.

Cũng tại Hà Nội, ở một số địa điểm kinh doanh bạc khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức:

Mua vào: 1.362.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.395.000 đồng/lượng

So với sáng ngày 16/9, giá đã tăng thêm 19.000 đồng/lượng ở chiều mua và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, xu hướng giá bạc cũng đi cùng chiều với Hà Nội. Ghi nhận sáng 17/9, giá bạc dao động ở mức:

Mua vào: 1.364.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.401.000 đồng/lượng

Mức tăng được ghi nhận là 19.000 đồng/lượng chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Như vậy, thị trường trong nước ngày 17/9 chứng kiến sự đồng thuận về xu hướng đi lên, bất chấp biến động giảm nhẹ từ quốc tế.

Giá bạc hôm nay 17/9 trên thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, vào lúc 7h sáng 17/9, giá bạc giao ngay được giao dịch tại mốc 42,612 USD/ounce, giảm 0,31 USD/ounce so với phiên sáng 16/9.

Quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện ở mức:

Mua vào: 1.123.000 đồng/ounce

Bán ra: 1.128.000 đồng/ounce

So với sáng 16/9, giá bạc quốc tế đã giảm 2.000 đồng/ounce ở cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giá bạc vẫn duy trì trên ngưỡng 42 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Điều này phản ánh rõ sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Tác động từ chính sách tiền tệ toàn cầu

Nguyên nhân khiến bạc duy trì quanh mức cao kỷ lục đến từ những kỳ vọng liên quan đến chính sách tiền tệ. Giới đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tuần này.

Thị trường ghi nhận xác suất:

96% khả năng FED sẽ giảm 25 điểm cơ bản

4% khả năng FED giảm 50 điểm cơ bản

Sự kỳ vọng này xuất hiện sau khi các báo cáo gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu nguội đi, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp. Đây là điều kiện thuận lợi để FED tiến hành nới lỏng chính sách.

Không chỉ FED, nhiều ngân hàng trung ương khác cũng đang trong lộ trình điều chỉnh chính sách. Canada và Trung Quốc được dự báo sẽ áp dụng chính sách nới lỏng, trong khi Nhật Bản và Vương quốc Anh nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất. Điều này cho thấy xu hướng toàn cầu đang nghiêng về việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, từ đó tác động gián tiếp đến giá bạc.

Vì sao bạc biến động mạnh hơn vàng?

Trên thị trường hàng hóa, vàng từ lâu được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bạc có tính chất kép: vừa là kim loại quý giống vàng, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng.

Chính sự khác biệt này khiến giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng, phụ thuộc vào cả:

Yếu tố tâm lý phòng thủ: Khi bất ổn gia tăng, nhà đầu tư tìm đến bạc tương tự như vàng.

Yếu tố cung cầu công nghiệp: Nhu cầu bạc tăng mạnh trong sản xuất năng lượng tái tạo, đặc biệt là pin mặt trời, cùng với sự phát triển của công nghệ cao và sản xuất pin.

Điều này lý giải vì sao giá bạc thường có biên độ dao động lớn, phản ứng nhanh nhạy trước các tin tức kinh tế – chính trị toàn cầu.



Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ cho giá bạc chính là tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong khi nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp ngày càng tăng, nguồn khai thác lại không đủ để bù đắp. Điều này tạo ra áp lực tăng giá về dài hạn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng:

Nếu FED thực sự giảm lãi suất, dòng tiền có thể sẽ tiếp tục chảy mạnh vào các kim loại quý, trong đó bạc hưởng lợi trực tiếp.

Về mặt công nghiệp, nhu cầu sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị điện tử dự kiến tiếp tục tăng, càng củng cố triển vọng giá bạc.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, bạc không chỉ là tài sản bảo toàn giá trị mà còn là kênh đầu tư sinh lời tiềm năng.

Triển vọng ngắn hạn và dài hạn

Ngắn hạn: Giá bạc nhiều khả năng sẽ còn dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 42 – 43 USD/ounce, phụ thuộc vào quyết định lãi suất của FED trong tuần này.

Dài hạn: Với xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng sạch và sự gia tăng ứng dụng trong công nghệ, bạc có thể trở thành kênh đầu tư sáng giá hơn vàng trong những năm tới.

Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ FED cũng như tình hình cung cầu công nghiệp để đưa ra quyết định hợp lý.

