Tin hot thị trường ngày 21/9: Thu giữ hàng trăm bánh trung thu nhập lậu, xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh

Ngày 19/9, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu nhập lậu. Tại phố Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), Đội QLTT số 5 phối hợp Công an phường kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Liên Hương đang kinh doanh 320 chiếc bánh trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOONCAKE nhập lậu, trị giá 4,8 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nên bị lập biên bản, tạm giữ hàng hóa và xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

Trước đó, Đội QLTT số 24 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở tại xã An Khánh, phát hiện 600 chiếc bánh trung thu loại 500 gram/chiếc do nước ngoài sản xuất, tổng trị giá 24 triệu đồng. Lô hàng bị xác định nhập lậu và đã bị niêm phong, dự kiến xử phạt 57 triệu đồng.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT đã xử lý 6 vụ vi phạm, phạt 52 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 1.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Người dân được khuyến cáo chỉ nên mua sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, tránh hàng trôi nổi, kém chất lượng.

Tin hot thị trường ngày 21/9: Nhà hàng ở Hà Nội vướng lùm xùm vụ “hóa đơn 300 lít bia”

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản G.H.A tố nhà hàng Ẩm thực Cung Văn Quán (Hà Nội) “kê khống 110 ca bia” trong hóa đơn. Theo phản ánh, tối 12/9, đoàn 30 khách đến dùng bữa và bất ngờ khi nhận phiếu tính tiền ghi 152 ca bia, tương đương khoảng 300 lít, với tổng số tiền 11,8 triệu đồng. Đại diện nhóm khách cho rằng con số này phi lý vì trong đoàn có người không uống bia, và số lượng lớn như vậy “cả quán uống 3 ngày cũng không hết”.

Sau khi khách yêu cầu kiểm tra, nhân viên điều chỉnh lại hóa đơn còn 42 ca bia, đồng nghĩa chênh lệch 110 ca. Thông tin này ngay lập tức gây bức xúc trên mạng xã hội.

Trước phản ứng dư luận, đại diện nhà hàng khẳng định đây chỉ là “nhầm lẫn từ nhân viên”, hóa đơn lan truyền là phiếu tạm tính, chưa phải hóa đơn thanh toán chính thức. Sau khi kiểm tra, số tiền khách phải trả là gần 10 triệu đồng. Nhà hàng đã gửi lời xin lỗi, tiến hành kiểm điểm, nhắc nhở nhân viên và cam kết tránh lặp lại sự việc tương tự, đồng thời khẳng định không có hành vi gian lận cố ý.

Tin hot thị trường ngày 21/9: Phát hiện hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 17/9, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.V.S tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại là hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá gần 120 triệu đồng.

Đáng nói, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Hiện, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.