Tin hot thị trường ngày 22/9: Tràn lan dầu ăn giả “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa”

Tin hot thị trường ngày 22/9: Dầu ăn giả “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa” bán tràn lan thị trường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra năm 2025 tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam, địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa.”

Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo đối với người dân: Không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa.”

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh các sản phẩm “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa.”

Tin hot thị trường ngày 22/9: Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng sẽ bị kiểm soát chặt

NHNN vừa ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, với nhiều quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động tài chính.

Điểm đáng chú ý là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo đó, tổ chức tài chính, công ty trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan phải báo cáo khi giao dịch trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ tương đương; đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng báo cáo là từ 1.000 USD. Báo cáo phải cung cấp đầy đủ thông tin về bên gửi, bên nhận, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện, gửi bằng dữ liệu điện tử bảo đảm chính xác, kịp thời.

Thông tư có hiệu lực từ 1/11, song Ngân hàng Nhà nước cho phép giai đoạn chuyển tiếp đến hết 31/12 để các đơn vị chuẩn bị. Ngoài nghĩa vụ báo cáo, các tổ chức tài chính phải chủ động rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ.

Thông tư cũng quy định mức giá trị khai báo hải quan đối với kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng từ 400 triệu đồng, còn vàng, ngoại tệ và tiền mặt thực hiện theo quy định hiện hành.

Tin hot thị trường ngày 22/9: Ngành đường sắt thu 44 tỷ chỉ sau nửa ngày mở bán vé Tết 2026

Ngay trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (20/9), nhiều chuyến tàu chất lượng cao tuyến Sài Gòn – Hà Nội đã nhanh chóng gần hết chỗ, đặc biệt vào các ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp). Khảo sát tại ga Hà Nội cho thấy quầy vé hầu như vắng khách, thay vào đó phần lớn hành khách đặt vé trực tuyến hoặc qua tổng đài.

Chỉ đến 12h trưa cùng ngày, ngành đường sắt đã bán được khoảng 22.000 vé Tết, thu về 44 tỷ đồng. Năm nay, giá vé tăng 5-10% do đưa vào khai thác 150 toa xe đóng mới, với mức cao nhất 3,75 triệu đồng/giường nằm mềm tầng 1 tàu SE2; khoang VIP 2 giường giá 7,35 triệu đồng/giường.

Ngành đường sắt mở bán đồng loạt trên nhiều kênh trực tuyến, ứng dụng và đại lý chính thức. Dịp cao điểm, sẽ có thêm tàu tăng cường và áp dụng công nghệ số trong quản lý, điều độ nhằm đảm bảo an toàn, tiện lợi cho hành khách.