Giá bạc hôm nay 24/9: Bật tăng mạnh trong nước, thế giới duy trì đà đi lên

Giá bạc hôm nay 24/9 ở trong nước bật tăng mạnh

Theo khảo sát vào chiều 24/9, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục ghi nhận đà tăng đáng kể. So với phiên liền trước, giá bạc tại đây đã tăng thêm 19.000 đồng/lượng, đưa mức niêm yết lên 1.693.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.745.000 đồng/lượng (bán ra). Đây được xem là mức điều chỉnh tăng khá mạnh, phản ánh sự cộng hưởng từ xu thế đi lên của thị trường quốc tế.

Tại khu vực Hà Nội, giá bạc cũng tăng nhẹ 5.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Hiện giá bạc trên thị trường Thủ đô đang dao động trong khoảng 1.416.000 - 1.450.000 đồng/lượng. So với những phiên giao dịch trước, biên độ tăng này không quá lớn nhưng cho thấy sự ổn định trong xu hướng tăng.

Tương tự, ở TP. Hồ Chí Minh, giá bạc sáng nay cũng duy trì đà tăng thêm 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Theo đó, giá bạc tại thị trường phía Nam được niêm yết ở mức 1.417.000 - 1.455.000 đồng/lượng. Mức điều chỉnh này gần như tương đồng với thị trường Hà Nội, cho thấy sự đồng bộ trong mặt bằng giá trên cả nước.

Điểm đáng chú ý là sự chênh lệch giá giữa các khu vực không quá lớn, phản ánh mức độ ổn định của cung – cầu trên thị trường nội địa. Điều này cũng giúp nhà đầu tư và người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua – bán hơn khi biến động giá không tạo ra rủi ro chênh lệch quá cao.

Giá bạc hôm nay 24/9 trên thế giới tiếp tục tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì xu thế tăng. Cập nhật vào lúc 07:26:07 sáng ngày 24/9, giá bạc giao ngay bật tăng mạnh, đạt 44,35 USD/ounce, tăng thêm 0,15 USD/ounce so với mức 44,20 USD/ounce ở phiên trước.

Khi quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện được niêm yết trong khoảng 1.166.000 – 1.172.000 đồng/ounce. Như vậy, bạc quốc tế đã tăng thêm khoảng 4.000 – 5.000 đồng/ounce ở cả chiều mua vào và bán ra.

Động thái tăng giá của bạc trên thị trường toàn cầu diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô đang tạo áp lực lên đồng USD. Điều này khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm đến bạc như một kênh trú ẩn an toàn song song với vàng.

Nguyên nhân giá bạc tăng

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, đà đi lên của giá bạc hiện được thúc đẩy chủ yếu bởi hai yếu tố:

Sự suy yếu của đồng USD: Đồng bạc xanh có xu hướng giảm nhẹ khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi USD yếu đi, bạc và vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và triển vọng tăng trưởng chậm lại, nhu cầu nắm giữ bạc như một tài sản phòng thủ ngày càng gia tăng.

Ông Lewis nhấn mạnh, nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, giá bạc hoàn toàn có thể tiến tới mốc 46,5 USD/ounce trong trung hạn. Đây là một vùng giá quan trọng, phản ánh sự hội tụ giữa nhu cầu đầu cơ và nhu cầu nắm giữ vật chất.

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Bên cạnh triển vọng tăng giá, thị trường bạc vẫn tồn tại những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Ngưỡng hỗ trợ mạnh: Mốc 42 USD/ounce hiện được coi là vùng hỗ trợ cứng của giá bạc. Nếu thị trường có biến động ngắn hạn và chạm về mức này, khả năng phục hồi sẽ rất cao.

Ngưỡng kháng cự trong trung hạn: Mốc 46,5 USD/ounce được xem là cột mốc mà giá bạc có thể hướng tới. Việc chinh phục thành công ngưỡng này sẽ mở ra triển vọng tăng cao hơn trong dài hạn.

Tuy nhiên, nếu giá xuyên thủng mốc hỗ trợ 42 USD/ounce, kịch bản điều chỉnh giảm sâu về vùng 40 USD/ounce có thể xảy ra. Dù vậy, giới phân tích đánh giá kịch bản này khó hiện thực hóa bởi nhu cầu nắm giữ bạc vẫn rất mạnh.

Triển vọng thị trường bạc

Theo các chuyên gia, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố:

Yếu tố tiền tệ: Chính sách lãi suất của Fed và diễn biến đồng USD sẽ tác động mạnh đến xu hướng giá bạc trong ngắn hạn.

Yếu tố trú ẩn an toàn: Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị, bạc cùng vàng luôn là điểm đến của dòng vốn.

Yếu tố cung – cầu vật chất: Nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp, đặc biệt là trong ngành năng lượng tái tạo và công nghệ, tiếp tục gia tăng, tạo lực đỡ bền vững cho giá bạc.

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo hiện nay của thị trường bạc vẫn nghiêng về khả năng tiếp tục đi lên. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các mốc hỗ trợ và kháng cự, đồng thời đánh giá kỹ rủi ro từ biến động chính sách tiền tệ toàn cầu.



Giá bạc hôm nay 20/9 tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế. Tại Việt Nam, các thương hiệu lớn như Phú Quý cùng thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều đồng loạt điều chỉnh tăng. Trên thị trường thế giới, bạc duy trì xu hướng đi lên, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của USD và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Trong ngắn và trung hạn, thị trường vẫn có nhiều yếu tố củng cố đà tăng, đặc biệt khi nhu cầu nắm giữ kim loại quý tiếp tục mở rộng. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô và động thái của đồng USD để có chiến lược phù hợp.