Giá bạc hôm nay 23/9 ở thị trường trong nước

Cập nhật lúc 05:30 sáng 23/9, giá bạc hôm nay 23/9 tại các trung tâm giao dịch trong nước và thế giới đều ghi nhận tăng mạnh so với phiên sáng ngày 22/9. Các số liệu cụ thể như sau:

Giá bạc hôm nay 23/9: Tăng mạnh

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.674.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.726.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng chiều mua và 22.000 đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng 22/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát các địa điểm khác cho thấy giá bạc đang ở mức 1.391.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.425.000 đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 19.000 đồng/lượng cả hai chiều so với sáng 22/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng tăng; hiện mức niêm yết là 1.393.000 đồng/lượng mua vào và 1.430.000 đồng/lượng bán ra, tức tăng 19.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 22/9.

Giá bạc hôm nay 23/9 trên thế giới

Theo giabac.net, lúc 7h sáng 23/9, giá bạc giao ngay (spot silver) đứng ở mức 44,011 USD/ounce, tăng 0,903 USD/ounce so với phiên sáng 22/9.

Khi quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện khoảng 1.164.000 đồng/ounce chiều mua vào và 1.169.000 đồng/ounce chiều bán ra, tăng 27.000 đồng/ounce cả hai chiều so với phiên sáng 22/9.



Nguyên nhân đằng sau xu hướng tăng

Phân tích cho thấy có một số động lực chính đang thúc đẩy giá bạc:

Chính sách của Fed

Theo chuyên gia James Hyerczyk, quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ FED và kỳ vọng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là yếu tố chủ đạo đẩy giá bạc lên. Khi lãi suất thấp hơn, chi phí cơ hội giữ kim loại quý — vốn không sinh lời lãi — giảm, làm tăng sức hấp dẫn của bạc như tài sản lưu trữ.

Dòng vốn vào kim loại quý & nhu cầu công nghiệp

Ngoài nhu cầu tích trữ hay đầu tư, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất công nghiệp, điện tử, trang sức… vẫn đang ổn định. Việc định giá lại lãi suất khiến nhiều nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ sản phẩm tài chính sang tài sản thực như kim loại quý.

Ảnh hưởng từ dữ liệu vĩ mô

Thị trường đang chờ đợi báo cáo khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan (UofM). Theo số liệu sơ bộ, niềm tin người tiêu dùng giảm ~4,8%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên ~3,9%. Những chỉ báo này được Fed xem là quan trọng — nếu thấp hơn dự báo, có thể thúc đẩy kỳ vọng tiếp tục giảm lãi suất; ngược lại, nếu lạm phát hoặc kỳ vọng lạm phát vượt dự kiến, Fed có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn.

Mốc kỹ thuật & dự báo

James Hyerczyk nhấn mạnh, bạc đang hướng tới ngưỡng kháng cự quan trọng ~44,22 USD/ounce, mốc mà nếu vượt được, có thể kích hoạt sóng tăng mạnh hơn.



Theo Blue Line Futures (tham khảo Thời báo Tài chính Việt Nam), dự báo giá bạc cuối quý IV sẽ nằm trong khoảng 44–46 USD/ounce, và có thể đạt 50 USD/ounce vào quý I/2026 nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục thuận lợi.

Giá bạc hôm nay 23/9 tiếp tục xu hướng tăng ở cả trong nước và quốc tế, với mức tăng rõ rệt so với sáng 22/9 — đặc biệt tại Phú Quý Hà Nội, Hà Nội các cửa hàng khác, và TP. HCM. Những biến động này được dẫn dắt chủ yếu bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng từ Fed, dữ liệu kinh tế Mỹ, và nhu cầu thực tế từ sản xuất cùng đầu tư tích trữ.