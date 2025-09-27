Giá bạc hôm nay 27/9 ở trong nước: Tăng mạnh trên cả hai chiều mua – bán

Giá bạc hôm nay 27/9: Bứt phá mạnh, giữ đà tăng bất chấp USD đi ngang

Theo cập nhật mới nhất, thị trường bạc trong nước ngày 27/9 có sự biến động tích cực.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được điều chỉnh tăng đáng kể, niêm yết ở mức 1.725.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.778.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Đây là mức giá cho thấy sự phục hồi khá vững chắc so với các phiên trước.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc đồng loạt bật tăng ở cả hai chiều. Khảo sát cho thấy giá đang được niêm yết ở mức 1.452.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.486.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, xu hướng tăng tiếp tục được duy trì. Giá bạc hiện đạt 1.454.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.492.000 đồng/lượng (bán ra).

Sự đồng loạt tăng giá tại các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM cho thấy nhu cầu nắm giữ bạc vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp những biến động từ thị trường tài chính quốc tế.

Giá bạc hôm nay 27/9 trên thế giới: Giữ vững nhịp tăng ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục nối dài đà tăng. Hiện tại, bạc đang được giao dịch ở mức 1.190.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.195.000 đồng/ounce (bán ra).

Đáng chú ý, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 44,70 USD/ounce, tăng 0,87 USD so với sáng ngày 26/9. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy dòng tiền đổ vào bạc vẫn khá mạnh, bất chấp đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo giới phân tích, việc bạc tăng giá trong bối cảnh đồng bạc xanh không suy yếu là một minh chứng rõ ràng cho thấy lực cầu của bạc hiện không còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của USD.

Chuyên gia phân tích: Lực mua của bạc đang vượt khỏi ảnh hưởng của USD

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao về thị trường kim loại quý, nhận định vùng giá 44 USD/ounce đã nhiều lần chứng minh khả năng giữ vững. Đây vẫn sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong trường hợp thị trường có nhịp điều chỉnh.

Christopher Lewis cũng cho rằng khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, xét về xu hướng dài hạn, bạc vẫn được đánh giá cao với triển vọng tăng trưởng bền vững.

“Xu hướng chính của bạc vẫn là đi lên. Chiến lược bán khống hiện không phải lựa chọn phù hợp cho phần lớn nhà đầu tư, trừ khi giá giảm sâu xuống dưới 40 USD/ounce – mức được coi là đáy mới của thị trường bạc,” ông Lewis phân tích.

Triển vọng dài hạn: Bạc có thể duy trì mô hình tăng giá

Một điểm đáng chú ý trong các phân tích kỹ thuật là vùng 42 USD/ounce – vốn từng là đỉnh của mô hình “cờ tăng giá” – hiện tiếp tục đóng vai trò điểm tựa vững chắc cho thị trường.

Theo các chuyên gia, mỗi lần giá giảm đều tạo thành nền tích lũy, từ đó mở ra đợt phục hồi mạnh mẽ hơn. Mô hình “phục hồi hình chữ V” cũng đang dần hình thành, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng bạc sẽ không chỉ giữ đà mà còn có thể bứt phá trong các phiên tới.



Có nhiều yếu tố góp phần củng cố đà tăng của bạc trong thời điểm hiện tại:

Nhu cầu công nghiệp gia tăng: Bạc không chỉ được coi là tài sản trú ẩn như vàng, mà còn có ứng dụng rộng rãi trong công nghệ, năng lượng tái tạo và điện tử. Xu hướng phát triển các ngành này khiến nhu cầu bạc tăng ổn định.

Tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối diện nhiều bất ổn – từ lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến rủi ro địa chính trị – nhà đầu tư có xu hướng đa dạng hóa tài sản, và bạc là một trong những lựa chọn an toàn.

Yếu tố kỹ thuật hỗ trợ: Như phân tích ở trên, các vùng hỗ trợ mạnh từ 42 – 44 USD/ounce đã nhiều lần chứng minh hiệu quả. Điều này giúp giới đầu tư tin tưởng hơn vào khả năng phục hồi dài hạn của bạc.

Chiến lược cho nhà đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn

Trong bối cảnh giá bạc hôm nay 27/9 duy trì đà tăng, giới đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng chiến lược giao dịch:

Ngắn hạn: Với khả năng điều chỉnh có thể xảy ra, nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao. Thay vào đó, có thể chờ các nhịp điều chỉnh về gần ngưỡng hỗ trợ 44 USD/ounce để tích lũy.

Dài hạn: Xu hướng tăng của bạc được củng cố bởi cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Do đó, việc nắm giữ dài hạn vẫn là lựa chọn hợp lý cho những ai tin vào triển vọng của thị trường kim loại quý.



Nhiều chuyên gia nhận định, nếu giá bạc tiếp tục giữ vững trên mức 44 USD/ounce trong vài phiên tới, mục tiêu kế tiếp có thể là vùng 46 – 47 USD/ounce. Ngược lại, nếu xuất hiện áp lực bán mạnh khiến giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 42 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Tuy vậy, xét trên tổng thể, thị trường bạc vẫn đang cho thấy tín hiệu tích cực. Đà tăng hôm nay không chỉ phản ánh sức mạnh của lực cầu mà còn thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng bạc sẽ trở thành kênh đầu tư hấp dẫn bên cạnh vàng trong giai đoạn tới.



Giá bạc hôm nay 27/9 chứng kiến đà tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Với mức giá 44,70 USD/ounce trên thế giới và gần 1,8 triệu đồng/lượng trong nước, bạc đang khẳng định sức hút của mình trong vai trò vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng.

Những phân tích từ chuyên gia cũng cho thấy, triển vọng dài hạn của bạc vẫn thiên về xu hướng tăng. Điều này đồng nghĩa rằng, dù có thể xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn, thị trường bạc vẫn giữ được sức hấp dẫn đối với giới đầu tư trong và ngoài nước.