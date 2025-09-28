Theo diễn biến mới nhất, giá bạc trong nước vẫn giữ nhịp tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, mức giá hiện tại được niêm yết ở 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra). Đây được xem là mốc giá cao so với nhiều phiên trước đó, phản ánh rõ ràng nhu cầu đầu tư đang tăng lên.

Giá bạc hôm nay 28/9: Đà tăng mạnh mẽ, chuyên gia cảnh báo khả năng điều chỉnh

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được niêm yết ở 46,04 USD/ounce, tăng thêm 1,34 USD so với phiên trước. Đà tăng này cho thấy sức bật khá ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay 28/9 ở trong nước: Ghi nhận nhiều mức tăng tại các thương hiệu lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh. Tính đến cuối phiên, bạc được niêm yết ở 1.763.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Đây là mức điều chỉnh khá rõ rệt, phản ánh sự nhạy bén của thị trường trước xu thế tăng giá quốc tế.

Không chỉ tại Phú Quý, khảo sát ở một số điểm giao dịch khác tại Hà Nội cũng cho thấy xu hướng tăng giá đồng loạt. Bạc tại đây hiện được chào bán ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra). Diễn biến này cho thấy sự đồng thuận trong mặt bằng giá, khẳng định lực cầu trong nước vẫn ở mức cao.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cũng hòa nhịp với xu thế chung. Bạc hiện giao dịch ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra). Sự gia tăng này góp phần củng cố nhận định rằng, bạc trong nước đang hưởng lợi từ sự bứt phá của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 28/9 trê thế giới: Củng cố xu hướng tăng

Trên bình diện quốc tế, giá bạc duy trì đà tăng ấn tượng trong ngày 27/9. Hiện tại, bạc giao dịch quanh ngưỡng 46,04 USD/ounce, tăng 1,34 USD so với sáng hôm qua. Nếu quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới dao động quanh mức 1.190.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.195.000 đồng/ounce (bán ra).

Sự gia tăng liên tiếp của bạc thế giới cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vẫn mạnh mẽ. Trong bối cảnh lãi suất, chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạc đang nổi lên như một kênh hấp dẫn song hành cùng vàng.



Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cấp cao, đà tăng hiện tại của bạc đã một lần nữa khẳng định sức bật đáng kể của thị trường kim loại quý này. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng sau khi leo dốc mạnh, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh nhằm tái lập cân bằng.

“Ở thời điểm hiện tại, hầu như các nhà đầu tư không mấy mặn mà với việc bán khống bạc. Nguyên nhân là bởi rủi ro tiềm ẩn vẫn khá lớn. Ngay cả khi giá bạc có thể giảm nhẹ trong vài ngày tới, nhiều nhà đầu tư vẫn coi đây là cơ hội để mua vào, tích lũy thêm cho danh mục”, ông Lewis cho biết.

Về ngắn hạn, ông đánh giá vùng 44 USD/ounce đang đóng vai trò là điểm tựa quan trọng. Ngưỡng này không chỉ giúp giữ vững tâm lý nhà đầu tư, mà còn tạo cơ sở cho khả năng xuất hiện các đợt tăng mới trong tương lai gần.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Dựa trên phân tích kỹ thuật và yếu tố cơ bản, nhiều chuyên gia cho rằng bạc vẫn có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn có thể khá mạnh, nhất là khi thị trường chịu ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế toàn cầu, tỷ giá USD và biến động của vàng.

Nếu duy trì được ngưỡng hỗ trợ 44 USD/ounce, bạc hoàn toàn có khả năng tiếp tục đi lên, hướng đến các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng này, thị trường có thể chứng kiến một nhịp điều chỉnh sâu hơn.



Với bối cảnh hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong việc lựa chọn điểm mua. Thị trường bạc đang có xu hướng tăng nhưng xen kẽ điều chỉnh ngắn hạn. Do đó, chiến lược hợp lý là tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy dần, thay vì mua vào khi giá đã tăng mạnh.

Bên cạnh đó, cần theo dõi sát sao các thông tin về chính sách tiền tệ toàn cầu, bởi đây là yếu tố có tác động trực tiếp đến giá bạc. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên quan sát biến động của vàng – kim loại quý thường đi song hành với bạc – để đưa ra quyết định phù hợp.

Như vậy, giá bạc hôm nay 28/9 tiếp tục duy trì xu hướng tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Mặc dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực, nhưng trong ngắn hạn, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh là điều khó tránh. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định, tận dụng các cơ hội hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.