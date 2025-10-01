McDonald's hồi sinh trò chơi Cờ tỷ phú với giải thưởng 'khủng' trị giá 1 triệu USD để hút khách

McDonald's đang đưa trò chơi Monopoly (Cờ tỷ phú) mang tính biểu tượng của mình trở lại lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. (Ảnh McDonald's)

Bắt đầu từ ngày 6/10, khách hàng có thể tham gia thông qua ứng dụng di động McDonald’s với tư cách thành viên chương trình khách hàng thân thiết. Giải thưởng bao gồm vé máy bay của hãng hàng không American Airlines, chuyến du lịch 4 người đến Universal Orlando Resort, một chiếc xe hơi Jeep Grand Cherokee 2026 cho đến giải thưởng tiền mặt 1 triệu USD.

Alyssa Buetikofer, Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng McDonald’s, cho biết: “Người hâm mộ đã liên tục mong chờ sự trở lại của Monopoly tại McDonald’s. Chúng tôi rất vui khi đưa trò chơi quay lại với diện mạo hiện đại, đậm chất kỹ thuật số”.

Cách tham gia

Khách hàng cần tải ứng dụng, đăng ký thành viên và chọn tham gia trò chơi. Những người đăng ký sớm từ 29/9 đến 5/10 sẽ nhận 500 điểm thưởng MyMcDonald’s. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên có thể nhận mảnh ghép trò chơi dạng vật lý (in trên bao bì như hộp khoai tây chiên lớn) hoặc dạng số trực tiếp qua app.

Bóng ma scandal quá khứ

Trò chơi Monopoly từng dính vào vụ gian lận McMillions đình đám những năm 1990, khi Jerome Jacobson – trưởng bộ phận an ninh của Simon Marketing (đơn vị đối tác) – chiếm đoạt các giải thưởng lớn, gây thất thoát khoảng 24 triệu USD. Hơn 50 người bị kết án, riêng Jacobson ngồi tù 37 tháng và phải bồi thường 12,5 triệu USD.

Nỗ lực kéo khách hàng trở lại

Việc khôi phục Monopoly diễn ra trong bối cảnh McDonald’s cùng nhiều chuỗi đồ ăn nhanh phải đối mặt với áp lực: chi phí nguyên liệu, nhân công tăng do lạm phát và mức lương tối thiểu cao hơn, trong khi lượng khách hàng có xu hướng giảm. Trước đó, McDonald’s cũng đã đưa trở lại danh mục Extra Value Meals nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá và kích cầu tiêu dùng.

Theo số liệu của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ, giá thực đơn tại các nhà hàng phục vụ nhanh đã tăng 3,3% so với cùng kỳ tính đến tháng 7/2025, sau khi đạt đỉnh 8,2% vào tháng 4/2023.