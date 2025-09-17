Mua nhà tại TP.HCM, người trẻ nên tránh loại hình nhiều rủi ro nhất

Chú trọng pháp lý bất động sản khi mua nhà

Thời gian qua, giá bất động sản tại TP.HCM ngày càng leo thang. Điều này khiến giấc mơ mua nhà của người dân, đặc biệt là người trẻ ngày càng khó khăn. Đặc biệt, nhiều người vì không tim hiểu kỹ pháp lý mà đã mua phải những bất động sản nhiều nguy cơ rủi ro.

Tại Hội thảo “Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ TP HCM có thể an cư?” với chuyên đề “TP HCM mở rộng - Cơ hội an cư cho người trẻ”vừa qua, Luật sư Nguyễn Văn Hiệp (Công ty Luật TNHH TNJ, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết nếu lựa chọn sai, người mua có thể trả nợ cả đời mà không sở hữu được tài sản.

Theo Luật sư Hiệp, bất động sản dành cho người trẻ có 3 loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở có sẵn. Theo đó, theo vị chuyên gia, phân khúc bất động sản nào cũng tiềm ẩn rủi ro và người mua cần cân nhắc.

Cụ thể, nhà ở có sẵn là sản phẩm tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.Theo đó, người trẻ là nhóm đối tượng có một vấn đề vướng mắc là ít tiền. Khi ít tiền thì người mua hay đi tìm bất động sản giá rẻ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mà thông thường, các bất động sản giá rẻ này nhiều khả năng thiếu không có giấy tờ, nhà không có sổ. Người ta chuyển nhượng qua hình thức giấy tay, vi bằng. Nhiều người nhầm tưởng vi bằng là sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giấc mơ mua nhà của người dân, đặc biệt là người trẻ ngày càng khó khăn vì giá nhà tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, pháp luật quy định không được lập vi bằng để mua bán nhà ở. Nhiều thừa pháp lại biến tướng thành việc lập vi bằng là chứng kiến nhận tiền nên khiến người dân nhầm lẫn. Rủi ro nằm ở chỗ người mua không được cấp sổ và sẽ không vay được. Ngoài ra, đất không có sổ thì không xây được. Bên cạnh đó, đất không có thể bị vướng quy hoạch, dẫn đến khi nhà nước thu hồi thì mất trắng.

Thứ hai, rủi ro mà Luật sư Hiệp cho hay khi mua nhà có sẵn rất dễ vướng vào trường hợp mua nhà có giấy nhưng nhà đất chưa hoàn công. Nhiều người không biết trong văn bản công chứng chỉ công chứng là chuyển nhượng đất chứ không phải chuyển nhượng nhà. Nhiều Văn phòng Đăng kí đất đai yêu cầu phải chuyển nhượng nhà thì mới đăng bộ sang tên. Mua nhà chưa hoàn công thì người mua sau này muốn hoàn công thì phải đi tìm người bán, rất khó khăn.

Yếu tố tiếp theo là người trẻ mua nhà dễ mua phải đất dính quy định thì chỉ bồi thường giá trị đất, không được bồi thường giá trị nhà. Ngoài ra, TP.HCM hiện nay có nhiều người bán nhà sở hữu chung, mua nhà như thế thì giá rẻ hơn nhưng khi người mua muốn xây dựng thì phải xin ý kiến của các đồng sở hữu. Hoăc trường hợp muốn chuyển nhượng, tặng cho cùng phải xin phép. trường hợp nếu các đồng sở hữu mất thì chúng ta phải đi tìm những người đồng thừa kế như vậy chúng ta muốn chuyển nhượng rất khó.

Bất động sản dành cho người trẻ tại TP.HCM có 3 loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở có sẵn. Ảnh: Gia Linh

Với loại hình bất động sản là nhà ở xã hội, Luật sư Hiệp cho biết rất khó để người mua có thể mua trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải mua sang tay. Quy định pháp luật, người mua phải sở hữu ít nhất 5 năm mới chuyển nhượng. Người mua sẽ kí hợp đồng uỷ quyền, việc kí hợp đồng uỷ quyền thì mình có thể chuyển nhượng thông qua việc uỷ quyền nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu người bán cho mình mất đi thì hợp đồng uỷ quyền hết hiệu lực. Nhà ở xã hội trở thành di sản thừa kế cho các con của họ thì mình có nguy cơ mất trắng vì hợp đồng uỷ quyền mất hiệu lực.

Loại hình thứ 3 là nhà chung cư, Luật sư Hiệp cho hay nếu người trẻ mua nhà đã bàn giao thì không có nhiều rủi ro nhiều. Chủ yếu mua nhà chủ đầu tư chưa xây dựng thì có rủi ro như chủ đầu tư đã đủ điều kiện mở bán hay chưa, chủ đầu tư sẽ kí với người mua hợp đồng góp vốn…

Theo vị luật sư, trường hợp này người mua thường bị chủ đầu tư chậm bàn giao mà chúng ta mua nhà để an cư thì phải trả lãi cho ngân hàng. Vừa tốn tiền trả lãi, vừa tốn tiền đi thuê nhà vì chưa được nhận nhà. Khi mua nhà cần tìm hiểu kỹ về pháp lý để tránh tiền mất tật mạng, kiện tụng pháp lý. Thực tế, nhiều vụ kiện tụng, tranh chấp đã xảy ra do người mua thiếu tìm hiểu, mua phải các bất động sản không đảm bảo các điều kiện về pháp lý.