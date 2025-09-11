TP.HCM nghiên cứu bổ sung thêm các dự án được miễn giấy phép xây dựng, hỗ trợ người dân

Gia Linh

11/09/2025 7:18 PM (GMT+7)

Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo… được yêu cầu sớm công bố thêm danh mục các dự án, các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng để hỗ trợ người dân.

TP.HCM sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Liên quan đến vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND Thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát thêm các khu vực khác trên địa bàn (Bình Dương, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo), để tiếp tục công bố vào các đợt tiếp theo về danh mục các dự án, các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 78/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Đồng thời, các cơ quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn căn cứ đặc thù của thành phố để tham mưu đề xuất triển khai thực hiện.

TP.HCM nghiên cứu bổ sung thêm các dự án được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu cập nhập các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, để tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định về thay thế Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBDN TP.HCM về ban hành Quy chế Quản lý kiến trúc. Đây sẽ là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc xem xét hướng dẫn thực hiện miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố giao các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai số hóa dữ liệu cấp phép xây dựng (chuyển đổi các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến cấp phép xây dựng sang dạng kỹ thuật số, giúp quản lý và truy cập thông tin dễ dàng hơn), bao gồm việc số hóa các bản vẽ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý, các biên bản kiểm tra, và các loại giấy tờ khác liên quan đến việc cấp phép xây dựng, để thuận tiện phục vụ kiểm tra, theo dõi quá trình cấp phép, giảm thiểu sai sót. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố rà soát các quy định hiện hành, để hướng dẫn UBDN các phường - xã, UBND đặc khu Côn Đảo thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ công tác giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với nhà ở riêng lẻ (được miễn giấy phép xây dựng) theo các danh mục do Sở Xây dựng công bố.

Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo… được yêu cầu sớm công bố thêm danh mục các dự án, các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng để hỗ trợ người dân.

