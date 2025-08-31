Điểm mặt 6 dự án tại TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được công bố miễn giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa văn bản gửi một số UBND phường về công bố giai đoạn 2 đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Đây là những khu đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý theo quy định. Khi đó, người dân không cần xin phép xây dựng mà chỉ cần thông báo khởi công công trình.

Cụ thể, các dự án vừa được công bố, bao gồm: 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco; Khu nhà thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng làm chủ đầu tư; Khu dân cư 3,2ha, phường Long Bình của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Việt; Khu nhà ở thấp tầng Thăng Long thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long (phường Long Bình) của chủ đầu tư Công ty CP Địa ốc Thăng Long; Khu nhà ở thấp tầng tại phường Long Trường của chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh; Nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà vườn Ba - Son tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long (phường Long Bình) của chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Đô thị Ba Son.

TP.HCM có thêm 6 dự án được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Sở Xây dựng yêu cầu các cá nhân, tổ chức có đất nằm trong 6 dự án được miễn giấy phép xây dựng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai với mục đích sử dụng đất là đất ở; không tiến hành xây dựng nếu khu đất đang có tranh chấp hoặc có quyết định ngăn cản thay đổi hiện trạng, chuyển dịch tài sản của cơ quan có thẩm quyền và phải có văn bản đồng ý của ngân hàng (trong trường hợp thế chấp).

Đồng thời, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định. Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Trước đó, theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP.HCM, các đơn vị có liên quan phải thông tin cụ thể, công khai, đầy đủ các quy định về điều kiện, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Thực trên chỉ đạo trên, phường Bình Trưng (TP.HCM đã công bố) 6 dự án đã đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Một khu vực khác là phường Bình Phú có 3 khu vực được miễn giấy phép xây dựng bao gồm: Khu nhà ở khu phố chợ An Dương Vương (khu phố 12); khu tái định cư 2,9ha (khu phố 23); khu dân cư rạch Ruột Ngựa (khu phố 22).