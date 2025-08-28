Công bố nhiều khu vực được miễn giấy phép xây dựng tại TP.HCM

6 dự án tại TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng

Ngày 28/8, UBND phường Bình Trưng (thuộc TP.Thủ Đức cũ) đã công bố các khu vực được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Cụ thể, các dự án này gồm: Khu đô thị Sài Gòn Bình An (dự án Global City) rộng gần 120 ha của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn; Khu dân cư và giải trí có diện tích 30 ha của chủ đầu tư là Công ty TNHH Quốc tế thế kỷ 21; Khu nhà ở tái định cư diện tích 17 ha của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 2; Khu dân cư Bình Trưng Tây của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thương mại Bảo Sơn; Khu nhà ở diện tích 14,59 ha do Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây - Việt Nam làm chủ đầu tư và khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Bình Trưng.

Ông Võ Quốc Trường - Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết thời gian qua, UBND phường đã xem xét, hướng dẫn nhiều hồ sơ theo chủ trương miễn giấy phép xây dựng. Việc công bố các khu vực miễn giấy phép xây dựng mang lại thuận tiện cho người dân khi xây dựng nhà ở.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Trưng, việc miễn giấy phép xây dựng được quy định luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30, điều 1 luật số 62/2020/QH-14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

UBND phường Bình Trưng (thuộc TP.Thủ Đức cũ) đã công bố các khu vực được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực trên sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, người dân phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình).

Khi đó, người dân chỉ cần gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định (kèm bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đất đai) đến UBND phường trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Đơn vị thi công xây dựng gửi các pháp lý liên quan theo danh mục hồ sơ phải cung cấp kèm thông báo khởi công đối với công trình nhà ở riêng lẻ do UBND phường hướng dẫn đính kèm biểu mẫu thông báo khởi công được niêm yết tại trụ sở UBND phường và các trang tin của UBND phường.

Thời gian tới, UBND phường Bình Trưng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, pháp lý và thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phủ kín các khu vực đô thị dọc theo các tuyến đường giao thông trục chính để thực hiện miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho người dân và doanh nghiệp theo quy định.

Được biết, phường Bình Trưng được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần diện tích, dân số phường An Phú, tổng diện tích là 14,82 km, có 35.965 hộ gia đình với 121.382 nhân khẩu.