TP.HCM cấp hơn 18.000 giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm
Gia Linh
17/09/2025 8:45 AM (GMT+7)
9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã cấp hơn 18.000 giấy phép xây dựng trên toàn địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát và công bố khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.
9 tháng đầu năm TP.HCM đã cấp 18.467 giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết về kết quả quản lý tình hình xây dựng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, Theo đó, thành phố đã cấp 18.467 giấy phép xây dựng.
Sở Xây dựng cho hay sẽ phối hợp UBND phường, xã tiến hành rà soát, công bố các dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc tổng mặt bằng 1/500 và phương án kiến trúc) đã được phê duyệt, đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định.Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND xã, phường tháo gỡ.
Ngoài ra, Sở này sẽ tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng và Bộ Xây dựng để kiến nghị thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở này cũng đề xuất cũng mở rộng miễn phép tại các khu vực có thiết kế đô thị phù hợp, đáp ứng chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tương ứng.
Thời gian qua, Sở Xây dựng đã công bố 112 dự án nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Được biết, một số địa phương tại TP.HCM đã công bố khu vực, dự án được miễn giấy phép xây dựng.
Trước đó Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã phối hợp với UBND các địa phương (tại TP.HCM cũ) rà soát, thống kê các khu vực đủ điều kiện áp dụng.
Đây là những khu đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý theo quy định. Khi đó, người dân không cần xin phép xây dựng mà chỉ cần thông báo khởi công công trình. Qua rà soát, hiện trên địa bàn TP.HCM cũ có khoảng 360 khu vực với khoảng 55.000 lô, nền đủ điều kiện để được miễn giấy phép xây dựng.
