Từ 1/10, người dân tại TP.HCM đi làm xa nhà sẽ được mua nhà ở xã hội
Gia Linh
14/09/2025 1:01 PM (GMT+7)
Theo quy định mới của UBND TP.HCM, người dân đã có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc từ 14,5 - 20 km sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Tạo điều kiện cho người dân mua nhà ở xã hội
Thời gian qua, chính quyền TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh các chính sách phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người lao động an cư. Theo đó, TP.HCM vừa có quy định mới về việc sở hữu nhà ở xã hội của người dân. Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã ban hành quyết định quy định về các trường hợp có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Cụ thể, UBND TP.HCM ban hành Quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc từ 14,5 - 20 km sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.
Theo đó, đối tượng áp dụng là người dân có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội.
Trường hợp người dân có nhà tại phường cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.
Trường hợp người có nhà thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.
Trường hợp người có nhà ở tại đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo. Ngoại trừ trường hợp có nhà ở tại đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.
Để triển khai quy định, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM việc thực hiện quy định này.
Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Được biết, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/5/2030.
