Tin hot thị trường ngày 14/10: Phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm mỹ phẩm không có nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá gần 300 triệu đồng. Qua kiểm tra đột xuất, Đội QLTT số 14 phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K. tại phường Xuân Hương (TP Đà Lạt) đang kinh doanh 218 thùng hàng gồm 11 loại sơn móng tay, tổng cộng 20.384 chai/lọ, trị giá 293,674 triệu đồng theo giá niêm yết.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp; toàn bộ sản phẩm mang nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Bà N.T.D.K. thừa nhận nguồn hàng mua trôi nổi, không qua nhập khẩu chính ngạch để bán kiếm lời.

Đội QLTT số 14 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu và vi phạm quy định ghi nhãn, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng) thụ lý, điều tra. Từ 15/12/2024 đến 19/8/2025, QLTT Lâm Đồng kiểm tra 334 vụ, xử lý 308 vụ vi phạm, số tiền xử phạt và truy thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,3 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 14/10: Nước súc miệng Nano silver – DHT của Dược phẩm Hà Tây bị đình chỉ lưu hành

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (địa chỉ: 10A Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) do vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm, ghi công dụng sản phẩm không đúng bản chất, không đúng sự thật. Sản phẩm vi phạm là “Nước súc miệng Nano silver – DHT”, bị đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt tiền 25 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng. Công ty đồng thời phải thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định, loại bỏ các nội dung ghi nhãn sai sự thật; buộc nộp lại 47.830.860 đồng là số tiền đã thu từ việc xuất bán sản phẩm. Trường hợp không thể khắc phục, sản phẩm phải bị tiêu hủy.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên, tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định. Vi phạm được xác định có tình tiết tăng nặng do hàng hóa liên quan là mỹ phẩm.

Tin hot thị trường ngày 14/10: Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Pyfaclor Kid

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 13/10/2025 ban hành Quyết định số 549/QĐ-QLD thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid (SĐK: VD-26427-17), do Công ty Cổ phần Pymepharco (166–170 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đứng tên đăng ký.

Theo quyết định, kể từ ngày ký, Pyfaclor Kid không được tiếp tục sản xuất, lưu hành; Pymepharco phải tổ chức thu hồi toàn bộ sản phẩm theo quy định. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở kinh doanh dược và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành. Lý do thu hồi căn cứ điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Dược: trong 60 tháng, có 2 lô bị thu hồi bắt buộc do vi phạm mức độ 2 hoặc từ 3 lô trở lên vi phạm chất lượng.

Trước đó, ngày 19/3/2025, Cục Quản lý Dược có Công văn 841/QLD-CL thu hồi Pyfaclor Kid do vi phạm mức độ 3; ngày 29/9/2025 ban hành Quyết định 475/QĐ-QLD thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2. Quyết định 549/QĐ-QLD là bước thực thi tiếp theo nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thuốc trên thị trường khi sản phẩm đã có hai lần thu hồi trong thời hạn 60 tháng.