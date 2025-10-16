Công ty Than Hòn Gai đầu tư nâng cao đời sống người lao động để phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động sản xuất

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai cho biết, trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, hoạt động của ngành than nói chung gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, vấn đề chính gặp phải là tình trạng chuỗi cung ứng vật tư bị gián đoạn do tình hình chung của thế giới. Đồng thời, thời tiết xấu, mưa nhiều, xảy ra các thiên tai ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của công ty.

“Với sự nỗ lực của lãnh đạo công ty và người lao động, cơ bản 9 tháng đầu năm, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được tập đoàn giao. Cụ thể, kế hoạch sản xuất than đạt 78% kế hoạch năm, tiền lương tăng 15%, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện.

Từ hiệu quả trong công tác trong sản xuất kinh doanh, chúng tôi đã đầu tư cơ giới hóa để tăng năng suất, cải thiện điều kiện lao động. Đồng thời các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt cho người lao động như nhà ăn, nhà tắm, khu nhà ở được đầu tư mới, cải tạo”, ông Chung cho biết.

Than Hòn Gai đặt mục tiêu bứt tốc trong các tháng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất và chăm lo đời sống người lao động. Ảnh: Đỗ Thanh Phong

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai, với hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã dành nguồn lực lớn cho người lao động được thụ hưởng các dịch vụ tham quan, nghỉ mát với các tour trong và ngoài nước.

Đồng thời, đơn vị thành viên của TKV cũng đảm bảo cơ chế cho các gia đình khó khăn, thuộc diện chính sách, con em người lao động.

Lý giải phương án vượt qua khó khăn giai đoạn đầu năm, ông Chung chia sẻ, chiến lược của công ty đưa ra là tăng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm. Đến khi vào quý III, giai đoạn các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều, than Hòn Gai tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm lượng khai thác ở các vị trí có thể bị ảnh hưởng của trời mưa, tập trung cho việc đào lò.

Từ việc nâng cao hiệu quả kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai cũng tiết lộ kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cao đời sống người lao động thời gian tới. “Chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng thêm nhà lưu trú cho công nhân, hiện đang hoàn thiện các thủ tục về đầu tư. Nếu thuận lợi, đến quý II/2026, Công ty Than Hòn Gai sẽ khởi công căn nhà 11 tầng với tiêu chí 1 công nhân/phòng khép kín/diện tích 20 – 25m2” ông Chung thông tin.

Người lao động Công ty Than Hòn Gai dự kiến sẽ có nơi ở mới trong thời gian tới đây. Ảnh: Đỗ Thanh Phong.

Cùng với đó, Công ty phấn đấu, kết thúc năm 2025, than Hòn Gai sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu được tập đoàn giao. Những tháng còn lại, đơn vị chỉ đạo dành nguồn lực cao nhất để sản xuất và tiêu thụ.

“Về khai thác, chúng tôi đảm bảo hoàn thành 100% sản lượng được tập đoàn giao, tạo các diện tích sản xuất xuống sâu – 220, đào các đường lò xây dựng cơ bản tại Hà Ráng. Đây là các công trình trọng điểm cho năm 2026 và các năm tiếp theo.”, ông Chung thông tin thêm.

Được biết, dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng được khởi công ngày 19/8 vừa qua. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 của Công ty Than Hòn Gai.

Với trữ lượng trên 8,9 triệu tấn than sạch, thời gian khai thác 17 năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước 230 tỷ đồng/năm, dự án khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm việc làm và tạo đà tăng trưởng ổn định cho đơn vị.

Theo kế hoạch, lò chợ đầu tiên dự kiến đưa vào khai thác trong quý I/2028. Dự án Hà Ráng vừa góp phần thúc đẩy tiến độ chung, vừa tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; khi hoàn thành, đóng góp gần 40% sản lượng than nguyên khai của Công ty, bảo đảm hiệu quả về kinh tế, môi trường và an toàn lao động.