Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng Quảng Ninh

Thanh Phong

11/10/2025 4:22 PM (GMT+7)

Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm du lịch thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí). Với vẻ hoang sơ, thơ mộng, thời gian qua, địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới trải nghiệm các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.

Đỉnh Phượng Hoàng là một thảo nguyên mênh mông được bao quanh bởi các dãy núi có độ cao khoảng 500m so với mực nước biển.
Để đến được khu vực này có nhiều sự cách thức, tuy nhiên, với việc lựa chọn tự di chuyển bằng xe cá nhân sẽ là thử thách rất lớn đối với bất cứ tay lái nào. Các xe ô tô gầm thấp, xe máy không chuyên đi địa hình phức tạp sẽ gặp nhiều khó khăn do đường vào khu vực là đèo dốc, đất đá. 
Tuy nhiên, với việc con đường vào hiểm trở, dịch vụ chưa phát triển ồ ạt, đỉnh Phượng Hoàng giữ được vẻ đẹp hoang sơ. 
Khung cảnh của đỉnh Phượng Hoàng được ví như "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng tỉnh Quảng Ninh.
Những năm gần đây, đỉnh Phượng Hoàng được chọn làm nơi tổ chức lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động thú vị như dù lượn, trekking, cắm trại qua đêm giữa thiên nhiên,...
Theo thông tin từ một homestay tại địa phương, giá thuê lều tại đỉnh Phượng Hoàng hiện ở mức dao động trong từ 200.000 - 900.000 đồng, phụ thuộc vào hình thức (ngày, đêm, giờ) và số lượng người. Các suất ăn đồ nướng trong khoảng từ 150.000 đồng/người.
Ngoài ra, dưới khu vực chân núi, các đơn vị kinh doanh homestay, hộ dân cư cũng cung cấp dịch xe ôm, ô tô chở du khách lên đỉnh với mức giá từ 100.000 đồng/người.
Một đoạn đường lên đỉnh Phượng Hoàng đã được cải tạo để khách du lịch có thể di chuyển đỡ hiểm trở hơn.
Từ trên đỉnh cao nhất của đỉnh Phượng Hoàng có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực thung lũng xung quanh.
