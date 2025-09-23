Công ty Than Hòn Gai – TKV đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất
Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ. Đã triển khai các bước cơ giới hóa vào sản xuất tại công ty than Hòn Gai, nhằm nâng cao sản lượng, đảm bảo an toàn trong công tác khai thác chế biến than như kế hoạch đã đề ra.
Cụ thể đã thực hiện trang bị thiết bị lò chợ cơ giới hóa thuộc dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh có tổng mức đầu tư hơn khá lớn.
Để thực hiện, vận chuyển, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo
hành tất cả hàng hóa. Các thiết bị, hàng hóa cung cấp đều mới
100%, tại khai trường của Công ty Than Hòn Gai - TKV (tỉnh
Quảng Ninh).
Theo thông tin từ phía công ty cung cấp, dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là lò chợ cơ giới hóa đầu tiên của Công ty Than Hòn Gai – TKV. Do đó, việc nhà thầu cung cấp thiết bị và đảm bảo vận hành tốt, sẽ góp phần quan trọng trong việc triển khai Dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220.
Được biết, dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là một trong những dự án trọng điểm của ngành than, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng đây là một sự đầu tư mạnh mẽ của ngành than để tham gia vào quá trình hiện đại hóa sản xuất.
Dự án đã được khởi công vào tháng 11/2023, theo kế hoạch, đến
cuối năm 2026 đưa vào khai thác sản phẩm.
Với mức đầu tư đáng ghi nhận này, cộng với tay nghề của đội ngũ thợ mỏ lành nghề, dưỡi sự lãnh đạo của ban giám đốc năng động, có trình độ quản trị cao. Thì công ty than Hòn Gai được kỳ vọng là đơn vị điển hình mới trong sản xuất: Đáp ứng được yêu cầu cung cấp than, nhằm thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, có trữ lượng than nguyên khai trên 9 triệu tấn than, công suất 500.000 tấn/năm, khai thác trong 21 năm, mức khai thác từ -220 đến -350 mét so với mực nước biển.
Hệ thống đường lò khai thông mở vỉa từ mặt bằng sân công nghiệp mức +25 giếng nghiêng phụ đến mức -350, chiều dài giếng phụ là 970m, tiết diện đào 13m2 từ mức -220 đào ngầm băng tải xuống mức -350.
Tại chân giếng phụ mức -350 đào hệ thống sân ga, hầm trạm, lò xuyên vỉa và các cặp thượng trung gian để mở vỉa cho 2 lò chợ xây dựng cơ bản gồm lò chợ 5.1 và 5.2. Trong đó, 1 lò chợ cơ giới hóa công suất 300 đến 350 nghìn tấn/năm và 1 lò chợ giá khung xích sản lượng 200 đến 250 nghìn tấn/năm.
