Ảnh: Một ngày cùng thợ lò "làm việc âm phủ" tìm "vàng đen"

15/10/2025 7:01 AM (GMT+7)

Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.

Đúng 6h sáng mỗi ngày, các công nhân của Công ty Than Hòn Gai - TKV sẽ được xe đưa đón tập trung đến các khai trường để thực hiện nhiệm vụ. Quy trình quen thuộc của những người thợ lò là mặc trang phục bảo hộ lao động, nhận các trang thiết bị an toàn như mũ bảo hiểm, đèn pin, bình cứu hộ,...
Các công nhân kết thúc ca 3 (buổi đêm) và bắt đầu ca 1 (sáng sớm) của một ngày ăn bữa sáng tại nhà ăn tập thể của khai trường.
Trước mỗi ca làm việc, các công nhân của Công ty Than Hòn Gai sẽ tập trung nghe điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng tổ.
Hiện nay, Công ty Than Hòn Gai - TKV duy trì sản lượng khai thác bình quân khoảng 2 triệu tấn than/năm.
Các công nhân hầm lò tập trung cao nghe kế hoạch trước khi xuống khai thác.
Lãnh đạo khai trường chào hỏi và chúc may mắn các tốp thợ lò sau khi nhận giao ca tiến tới khu vực xuống hầm.
Công nhân và cán bộ quản lý khu vực mỏ Bình Minh (Thành Công) thực hiện các thủ tục cửa hầm trước khi đưa công nhân xuống khu vực khai thác.
Những chiếc bình "tự cứu" là vật bất ly thân của người thợ mỏ, trong đó chứa mặt nạ và khí thở đề phòng trường hợp gặp nguy cấp.
Các công nhân bám vào tay tời để hệ thống ròng rọc đưa xuống khu vực khai thác hiện ở mức -220. Được biết, dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là một trong những dự án trọng điểm của than Hòn Gai, với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng đây là một sự đầu tư mạnh mẽ của ngành than để tham gia vào quá trình hiện đại hóa sản xuất.
Các công nhân kỹ thuật đang thực hiện gia cố, lắp đặt hệ thống đường ray vận chuyển than.
Một trong những nhiệm vụ bắt buộc trước khi thực hiện các hoạt động dưới hầm lò là thăm dò, kiềm tra các loại khí như CH4, CO2,... 
Sau khi công nhân thăm dò và đảm bảo các chỉ số an toàn sẽ báo lên trung tâm điều hành xin lệnh thực hiện. Ngoài ra, theo thông tin từ Công ty Than Hòn Gai, tại mỏ Bình Minh, hàng trăm đầu dò tự động liên tục báo các chỉ số về phòng điều hành. Trong trường hợp phát hiện thấy khu vực khai thác nào có chỉ số "nhảy đỏ" sẽ thông tin ngay đến quản đốc để có phương án xử lý, di chuyển công nhân tới các vị trí an toàn.
Các công nhân bắt đầu tiến hành khoan và thực hiện các bước khai thác than sau khi có kết quả thăm dò đảm bảo an toàn.
Những nguồn năng lượng trên "dương gian" hình thành từ những đôi tay, khối óc của người lao động dưới "âm phủ".
