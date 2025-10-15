Ảnh: Một ngày cùng thợ lò "làm việc âm phủ" tìm "vàng đen"
Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.
Ảnh: Một ngày cùng thợ lò "làm việc âm phủ" tìm "vàng đen"
Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.
