TKV hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo - Sẻ chia gánh nặng cùng thợ mỏ

Theo quy định, người lao động đang làm việc tại TKV và các đơn vị trực thuộc, có con từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non, sẽ được nhận mức hỗ trợ 160.000 đồng/tháng/con. Các đơn vị được khuyến khích cân nhắc mức hỗ trợ cao hơn để phù hợp thực tế đời sống.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí nuôi dạy con nhỏ, giúp thợ mỏ và gia đình yên tâm hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Đây cũng là sự khẳng định trách nhiệm xã hội của Tập đoàn trong việc chăm lo cho người lao động, đồng hành cùng chính sách phát triển giáo dục mầm non quốc gia.

Nguồn kinh phí để thực hiện được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh hoặc các nguồn hợp pháp khác của đơn vị.

Thăm hỏi tặng quà gia đình công nhân trong các dịp kỷ niệm là hoạt động thường xuyên của Công đoàn ngành than.

Với quyết định hỗ trợ hết sức hợp lý đúng thời điểm và nhân văn này. Ngành than không chỉ thể hệ sự quan tâm chia sẻ khó khăn với người lao động trong tập đoàn của mình quản lý, mà còn thể hiện sự chăm lo tới thế hệ con em những người thợ mỏ trong tương lai.