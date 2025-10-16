Giá vàng hôm nay 16/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 16/10 tiếp tục tăng mạnh, thậm chí tăng theo từng giờ.

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, lập kỷ lục liên tiếp trong ngày

Giá vàng miếng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Ngày hôm qua, giá vàng miếng được các doanh nghiệp điều chỉnh 4 lần tăng liên tiếp. Trên thị trường tự do, có thời điểm, vàng đã được đẩy lên mức giá 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Giá vàng nhẫn

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được điều chỉnh tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,2 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 16/10 trên thế giới: Lập đỉnh mới giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

Giá vàng hôm nay 16/10 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, xác lập đỉnh mới giữa làn sóng lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu. Theo dữ liệu cập nhật từ Kitco, giá vàng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.209 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.



Giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận đà tăng ấn tượng, phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm bùng nổ lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới. Động thái này được xem là phản ứng đáp trả sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu chiến lược mà Mỹ phụ thuộc nhiều trong ngành công nghệ cao.

Không dừng lại ở đó, chính quyền Tổng thống Trump còn tuyên bố đang xem xét việc kiểm soát xuất khẩu “các phần mềm quan trọng” sang Trung Quốc, một tín hiệu cho thấy căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng leo thang. Diễn biến này khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng – kênh trú ẩn an toàn truyền thống – như một cách bảo vệ tài sản trước nguy cơ bất ổn kéo dài.

Giá vàng luôn phản ứng mạnh mẽ với những yếu tố địa chính trị, đặc biệt là khi triển vọng kinh tế toàn cầu bị đe dọa. Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia nhận định xu hướng tăng giá của vàng hiện nay không chỉ đến từ các yếu tố ngắn hạn, mà còn phản ánh nỗi lo dài hạn về sự suy yếu trong tăng trưởng kinh tế Mỹ và thế giới.

Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách – động lực lớn cho đà tăng giá vàng

Cùng lúc với căng thẳng thương mại leo thang, những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục củng cố triển vọng hạ lãi suất trong thời gian tới – yếu tố được coi là “cú hích” quan trọng cho giá vàng.

Phát biểu tại một hội nghị kinh tế, ông Powell cho biết Fed đang hướng tới khả năng cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 10 này. Theo ông, tốc độ tuyển dụng ở Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, và thị trường lao động có thể sẽ còn yếu hơn trong thời gian tới. “Sự giảm tốc trong tuyển dụng và số lượng việc làm mới có thể sớm được phản ánh trong tỷ lệ thất nghiệp”, người đứng đầu Fed nhấn mạnh.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/10, được giới đầu tư theo dõi sát sao vì có thể xác định hướng đi tiếp theo của nền kinh tế Mỹ. Ông Powell cũng thừa nhận, do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Fed buộc phải dựa vào các nguồn dữ liệu thay thế để đánh giá sức khỏe kinh tế – điều khiến các dự báo trở nên khó đoán hơn.

Theo giới phân tích, mỗi khi Fed phát đi tín hiệu cắt giảm lãi suất, đồng USD thường có xu hướng yếu đi, trong khi vàng – tài sản không sinh lời – lại trở nên hấp dẫn hơn. Lãi suất giảm khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, qua đó kích thích nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.

Chuyên gia kỳ vọng cắt giảm lãi suất mới là động lực chính của giá vàng

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang biến động mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng yếu tố cốt lõi thúc đẩy giá vàng hôm nay không hoàn toàn đến từ căng thẳng thương mại, mà chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, nhận định: “Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là động lực chính cho đợt tăng giá lần này. Thị trường phản ứng mạnh hơn với những tín hiệu từ Fed về việc tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất”.

Cùng quan điểm này, bà Anna Paulson, người đứng đầu Fed chi nhánh Philadelphia, cũng cho biết rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động Mỹ đang củng cố thêm kịch bản Fed sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo các chuyên gia, khi lãi suất hạ, đồng USD yếu đi sẽ làm vàng tăng giá mạnh, do chi phí nắm giữ vàng giảm và nhà đầu tư chuyển hướng dòng vốn sang tài sản trú ẩn. Thực tế cho thấy, kể từ đầu năm đến nay, mỗi đợt Fed phát tín hiệu nới lỏng, giá vàng đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Kinh tế Mỹ chịu áp lực, nhà đầu tư tìm đến vàng như nơi “trú ẩn an toàn”

Nhiều số liệu gần đây cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chững lại, với tốc độ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng và hoạt động sản xuất công nghiệp sụt giảm. Trong khi đó, chiến sự thương mại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến tâm lý bất an của nhà đầu tư gia tăng rõ rệt.

Vàng, với vai trò là kênh đầu tư an toàn, luôn được lựa chọn trong giai đoạn bất ổn. Khi đồng USD suy yếu, chứng khoán biến động mạnh, và lạm phát có nguy cơ tăng, dòng vốn thường chảy mạnh vào vàng, đẩy giá kim loại quý này lên cao.

Ngoài ra, việc nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu, đang tăng cường mua vàng dự trữ, cũng góp phần hỗ trợ xu hướng tăng giá của kim loại quý. Điều này phản ánh niềm tin rằng vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong cân bằng tài chính quốc tế, nhất là khi rủi ro toàn cầu đang ngày càng lớn.

Dự báo giá vàng sắp tới: Vẫn trong xu hướng tăng nếu Fed tiếp tục hạ lãi suất

Các chuyên gia nhận định, nếu Fed chính thức cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, giá vàng hôm nay 16/10 có thể chỉ là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng mới.

Trong ngắn hạn, việc giá vàng vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce là tín hiệu cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, bởi nếu tình hình Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt hoặc Fed tạm dừng chính sách nới lỏng, giá vàng có thể điều chỉnh giảm nhẹ.

Về trung và dài hạn, phần lớn tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì quan điểm lạc quan. Ngân hàng UBS, Citigroup và JP Morgan đều dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 4.300 USD/ounce nếu các điều kiện kinh tế hiện nay không thay đổi.



Giá vàng hôm nay 16/10 tiếp tục khẳng định vị thế của kim loại quý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Sự kết hợp giữa căng thẳng Mỹ - Trung, nguy cơ suy giảm tăng trưởng và kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã tạo nên môi trường thuận lợi để vàng duy trì đà tăng. Trong thời điểm bất ổn như hiện nay, vàng vẫn được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư muốn bảo toàn giá trị tài sản.