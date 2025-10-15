Giá vàng hôm nay 15/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 15/10: Tăng không ngừng nghỉ, nhắm tới mục tiêu 5.000 USD/ounce

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 15/10, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng với giá 144,9 triệu đồng/lượng (tăng 2,8 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng (tăng 2,3 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,2 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng lượng (tăng 2,2 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 146,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt tăng. Cụ thể, SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 142,3 – 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 4,4 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,9 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,9 – 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/10 trên thế giới: Tiếp tục lập đỉnh mới, dự báo chạm 5.000 USD/ounce trong năm 2026

Theo dữ liệu cập nhật từ Kitco, vào lúc 7h00 sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 4.134,17 USD/ounce, tăng mạnh 41,78 USD/ounce so với phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá 26.369 VND/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Dù năm 2025 chưa khép lại, nhưng thị trường vàng toàn cầu đã chứng kiến một đợt tăng giá ngoạn mục. Tính đến thời điểm này, kim loại quý đã tăng gần 60% giá trị, sau khi cũng ghi nhận mức tăng 27% trong năm 2024 – một chuỗi leo dốc chưa từng thấy kể từ năm 2011.

Trong khoảng một tháng qua, giá vàng liên tục xác lập các đỉnh lịch sử mới. Từ vùng 3.700 USD/ounce, giá nhanh chóng vượt mốc 3.800 USD/ounce, rồi phá vỡ ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce một cách ấn tượng.

Đỉnh điểm được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 13/10, khi vàng thế giới đạt 4.090 USD/ounce – mức cao nhất mọi thời đại. Chưa dừng lại ở đó, sáng 14/10 tại thị trường châu Á, giá tiếp tục tăng thêm gần 40 USD, lên 4.150 USD/ounce, cho thấy đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các tổ chức tài chính lớn dự báo vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce

Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng Societe Generale, với tốc độ tăng hiện nay, giá vàng quốc tế có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Dự báo này dựa trên việc dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Trong nước, các chuyên gia nhận định, giá vàng SJC hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Sự chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới, cùng tỷ giá USD tăng, đang góp phần củng cố xu hướng tăng giá của vàng nội địa.



Điều đáng chú ý là vàng vẫn tăng mạnh trong bối cảnh nhiều yếu tố thường gây áp lực giảm giá lại đang xuất hiện.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi vững chắc sau nhiều phiên điều chỉnh, trong khi đồng USD cũng tăng trở lại, phản ánh kỳ vọng tích cực về kinh tế Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông đã phần nào lắng dịu sau thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza – một yếu tố vốn thường thúc đẩy nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tiếp tục đổ tiền vào vàng. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự tăng giá lần này không chỉ mang tính phòng thủ, mà còn thể hiện niềm tin của giới đầu tư vào xu hướng dài hạn của kim loại quý trong chu kỳ giảm lãi suất mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn cung vàng trong nước khan hiếm, nhu cầu mua tăng cao

Tại thị trường trong nước, nguồn cung vàng vật chất ngày càng khan hiếm. Công ty SJC hiện chỉ bán vàng miếng cho khách hàng đã đăng ký trực tuyến thành công, thay vì bán trực tiếp tại quầy như trước đây.

Ngoài ra, quy định mới yêu cầu mọi giao dịch vàng trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Dù vậy, hình thức này đã trở nên quen thuộc, nên không còn là rào cản đối với người mua.

Giới chuyên gia nhận định, việc khan hàng cùng với nhu cầu tích trữ cao sẽ tiếp tục đẩy giá vàng trong nước tăng nhanh hơn vàng thế giới, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cuối năm.

Vàng chịu áp lực chốt lời nhưng lực cầu vẫn mạnh

Sau chuỗi tăng dựng đứng, vàng đang đối mặt với áp lực chốt lời, nhất là khi giá tiến gần vùng 4.150 USD/ounce. Tuy nhiên, mỗi khi giá điều chỉnh về quanh 4.100 USD/ounce, lực mua bắt đáy lại bùng nổ mạnh mẽ, giúp thị trường duy trì sự ổn định.

Không chỉ vàng, bạc cũng ghi nhận dòng tiền đầu tư mạnh, cho thấy xu hướng tích trữ kim loại quý vẫn được duy trì.



Một yếu tố khác đang tác động tích cực đến vàng là rủi ro địa chính trị mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt đối với các chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn vận tải biển Hanwha Ocean Co. (Hàn Quốc), đồng thời đe dọa mở rộng biện pháp trả đũa sang các lĩnh vực khác. Động thái này ngay lập tức gây lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu, khiến nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng để phòng thủ.

Các chuyên gia cho rằng, mọi xung đột thương mại hoặc chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có thể kích hoạt các đợt tăng giá mới của vàng – tương tự những gì từng diễn ra trong giai đoạn 2018–2020.

Fed được kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất – tín hiệu hỗ trợ vàng

Thị trường hiện đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE) ở Philadelphia.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa sang ngày thứ 14 và thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng, mọi phát biểu của ông Powell sẽ có tác động lớn đến kỳ vọng lãi suất.

Giới phân tích cho rằng, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng 10, sau đợt cắt giảm hồi tháng 9, và có thể thực hiện thêm một đợt nữa vào tháng 12.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 lên tới 97%, và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12. Chính kỳ vọng này đang tiếp thêm lực đẩy cho giá vàng, bởi lãi suất thấp giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời cố định như trái phiếu.



Nhìn chung, giá vàng hôm nay 15/10 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sức hấp dẫn của kim loại quý trong giai đoạn nhiều biến động. Với hàng loạt yếu tố hỗ trợ như chính sách tiền tệ nới lỏng, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng được dự báo vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu từ Fed cũng như diễn biến của USD để có chiến lược phù hợp. Trong ngắn hạn, giá vàng hôm nay 15/10 nhiều khả năng vẫn giữ vững đà tăng và hướng tới vùng giá cao mới trong những phiên sắp tới.