Sân bay Tân Sơn Nhất có khu làm thủ tục riêng, giảm cảnh xếp hàng chờ bay
Gia Linh
16/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Không chỉ là nơi để làm thủ tục bay nhanh hơn, khu Check-in Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất được kỳ vọng giúp hành khách bớt cảnh xếp hàng dài và có thêm không gian chờ thoải mái trước giờ khởi hành.
Tân Sơn Nhất có khu làm thủ tục riêng cho khách cao cấp
Từ ngày 15/10, hành khách đi máy bay qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thấy một điểm mới: Vietnam Airlines mở khu vực làm thủ tục riêng dành cho khách hàng cao cấp.
Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết khu “Check-in Lounge” này nằm ngay cửa vào nhà ga T3, rộng khoảng 270 m², có 6 quầy riêng và gần 40 chỗ ngồi. Không gian tách biệt với khu công cộng, cho phép khách làm thủ tục nhanh hơn và có chỗ ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ nhân viên xử lý giấy tờ, hành lý.
Đây là mô hình lần đầu có mặt tại Việt Nam, hướng đến nhóm hành khách hạng Thương gia, hội viên Bông Sen Vàng cao cấp hoặc các khách VIP, CIP. Hành khách thông thường vẫn làm thủ tục tại quầy truyền thống như trước đây.
Ông Đặng Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, Check-in Lounge không chỉ là nơi làm thủ tục, mà còn là “điểm chạm” đầu tiên trong hành trình 5 sao mà hãng muốn mang tới cho khách hàng. “Chúng tôi muốn mỗi hành khách quan trọng đều cảm nhận được sự trân trọng và đẳng cấp ngay từ lúc bước chân vào sân bay”, ông Tuấn nói.
Được biết, Vietnam Airlines hiện là hãng đầu tiên triển khai khu làm thủ tục riêng cho khách cao cấp trong nước. Nếu mô hình vận hành hiệu quả, nhiều khả năng sẽ được mở rộng tại các sân bay khác, góp phần giảm cảnh xếp hàng và cải thiện trải nghiệm cho người đi máy bay trong thời gian tới.
